Blogger’s Park : dans l’air du temps

Avec le numérique et la télévision qui s’adressent à des cohortes de consommateurs et à des marchés divers, il est évident d’avoir une source de revenus hybride.

Par Megha Tata

L’Inde comptera plus d’un milliard d’écrans vidéo d’ici 2024, dont 85 % avec une capacité Internet haut débit. Un avenir projeté de cette ampleur reflète les changements structurels que la numérisation a entraînés dans le S&E. Estimé à un TCAC de 10,75 % au cours des quatre prochaines années, l’industrie est devenue un foyer d’innovation et d’expérimentation. La télévision linéaire s’étendant aux systèmes de diffusion OTT, les acteurs du streaming investissant massivement dans la création de contenu local, les maisons de production mondiales concluant des partenariats exclusifs dans le pays sont quelques-unes des tendances déjà en cours.

Tout cela a entraîné une explosion de choix de contenu et donné lieu à un phénomène d’expérience vidéo multi-écrans. Alors que le marché s’oriente vers le service de son public où qu’il se trouve, le débat sur le numérique par rapport à la télévision perd de sa pertinence. C’est le jeu « contenu et distribution » qui définira désormais la dynamique au sein de l’industrie pour les années à venir.

Règles de la télévision

Le dernier rapport de Media Partners Asia a souligné que la télévision détenait la plus grande part du gâteau en termes d’investissement dans le contenu vidéo en 2020. Sur 3 milliards de dollars, les deux tiers des investissements dans le contenu ont été réalisés par la télévision seule, suivie par OTT. Inutile de dire que la télévision linéaire reste la principale source de divertissement pour les Indiens. Et ce qui le rend attrayant même pour l’avenir, c’est son expansion constante de la base d’abonnements avec une marge de croissance importante. La pénétration de la télévision en Inde (environ 70 %) n’est même pas proche de ce qu’elle est aux États-Unis (92,7%) et en Chine (99,3%), selon CII. De plus, la forte avance en ARPU de la TV sur l’OTT, malgré la récente accélération du rythme d’abonnement des acteurs du numérique, rend le support stable et sécurisé sur le long terme.

Alors que la reprise des revenus publicitaires post-confinement s’accélère pour la télévision, certaines estimations suggèrent également que les revenus pourraient doubler d’ici 2026. Ces indicateurs favorables renforcent notre conviction que la télévision continuera à stimuler la croissance de la publicité pendant de nombreuses années, tandis que la SVoD élargir la base d’abonnement.

Le potentiel hybride

Avec plus de choix de contenu, la distribution de contenu qui fournit un chemin de livraison cohérent et le plus fiable sera le principal avantage concurrentiel pour les joueurs. La disponibilité de plusieurs choix a poussé les téléspectateurs à regrouper des services, abandonnant par conséquent les plateformes qui ne fournissent pas systématiquement le contenu qu’ils souhaitent. Pour répondre à ce besoin latent des consommateurs, les sociétés DTH et de télécommunications, entre autres, ont commencé à déployer des décodeurs/dongles hybrides pour offrir des points d’accès faciles aux consommateurs, tandis que la vente d’appareils connectés et de Smart TV est en hausse.

Dans à peine quatre ans, la croissance des abonnements à la télévision hybride devrait atteindre six fois sa taille actuelle. De nombreux acteurs de la diffusion explorent désormais de nouvelles technologies pour leur permettre d’apporter leur contenu aux téléspectateurs à tout moment et en tout lieu. Et la solution de télévision hybride qui émerge rapidement s’avère être l’une de ces passerelles directes vers le consommateur.

Avec le numérique et la télévision qui s’adressent à des cohortes de consommateurs et à des marchés divers, il est évident d’avoir une source de revenus hybride. Étant donné que certaines branches numériques des radiodiffuseurs ont germé au sein du même écosystème, le nouveau modèle publicitaire a commencé à fonctionner comme une potion magique pour fidéliser les annonceurs.

Le modèle mixte émergent réunit le meilleur des deux mondes : l’impact et la stabilité de la télévision, ainsi que la flexibilité et la personnalisation du numérique. Par conséquent, la création à la fois de publicités et d’abonnements restera dans un proche avenir des domaines prioritaires pour les diffuseurs. Le numérique autonome pourrait atteindre 40 % de la part des publicités au cours des cinq prochaines années (selon les estimations de l’industrie), mais la combinaison des deux deviendra une puissance pour l’industrie.

L’auteur est MD – Asie du Sud, Discovery Inc

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.