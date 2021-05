Blogger’s Park: en ligne et à la hausse

Selon une enquête auprès des consommateurs InMobi, 63% des répondants ont utilisé leurs mobiles pour découvrir de nouveaux produits, 77% les ont utilisés pour rechercher des produits et 62% pour acheter des produits.

Par Moneka Khurana

Depuis que nous avons réalisé que Covid-19 est là pour rester et que des pandémies de santé similaires pourraient également être attendues à l’avenir, nous ne pouvons plus faire des choses simples comme visiter l’épicier local pour cueillir des légumes frais. Au lieu de cela, nous crions maintenant à un haut-parleur intelligent et demandons: «Alexa, où puis-je acheter des légumes frais?». Pour tous leurs besoins, les consommateurs n’ont soudainement qu’un seul endroit où aller: en ligne.

Le commerce électronique a connu une croissance exponentielle en 2020 et le commerce électronique indien devrait atteindre 111 milliards de dollars d’ici 2024. Le commerce électronique est devenu la plate-forme de choix car il a commencé à offrir plus de différenciation dans les gammes de produits, des prix compétitifs, une expérience d’achat unique, et surtout, commodité et sécurité.

Le nouveau client intelligent

Une exposition numérique constante et l’existence de plusieurs points de contact ont conduit à l’émergence d’un nouveau processus d’achat des consommateurs. Les acheteurs numériques n’utilisent pas seulement des appareils intelligents pour répondre à leurs besoins, mais font également des achats intelligents. Même le m-commerce est en hausse, où les consommateurs suivent un parcours d’achat non linéaire pour rechercher, explorer, comparer et acheter des produits sur diverses plates-formes. Selon une enquête auprès des consommateurs InMobi, 63% des répondants ont utilisé leurs mobiles pour découvrir de nouveaux produits, 77% les ont utilisés pour rechercher des produits et 62% pour acheter des produits.

Les dépenses frivoles sont réduites et seuls les articles ménagers essentiels sont achetés en ligne. En effet, l’épicerie en ligne a connu l’une des plus fortes croissances en 2020, augmentant de 42%, aux côtés des plateformes OTT (42%) et de la consommation de médias en général (46%).

Au fur et à mesure que les verrouillages étaient imposés, une nouvelle cohorte d’audiences – les consommateurs ruraux et âgés – s’est tournée vers les plateformes numériques pour répondre à leurs besoins essentiels. Les consommateurs ruraux sont presque aussi bien connectés que les publics urbains en raison de la pénétration croissante des smartphones. Les consommateurs de ces régions utilisent principalement la voix pour surfer sur Internet, car il est plus facile de parler leur langue maternelle que de taper sur un clavier à lettres anglaises. Aujourd’hui, une plus grande pénétration du commerce électronique et la préférence pour les recherches vocales créent des pistes de croissance dans le commerce vocal ou le v-commerce. Selon The Voice Playbook, les recherches vocales en Inde augmentent de 270% chaque année et 82% des utilisateurs de smartphones en Inde utilisent la technologie de recherche activée par la voix.

Ce que les marques peuvent faire

Créer une connexion sociale: les marques doivent puiser dans le besoin inhérent du public de communiquer et utiliser les plateformes de médias sociaux, les commentaires des clients, les avis, etc., pour communiquer avec eux en temps réel. Les marques doivent également utiliser les canaux sociaux pour créer leur propre «identité» et présenter leurs histoires, leurs engagements et leurs produits.

Offrez des expériences uniques par le biais de la voix, de la RA / VR: quelques portails d’achat proposent des essais de RA pour les consommateurs souhaitant acheter certains articles, en répliquant les salles d’essai dans les magasins physiques. Les marques peuvent également utiliser AR / VR pour héberger des événements virtuels pour les lancements de produits, ou même recréer des expériences de magasin en personne avec lesquelles les clients peuvent interagir. La technologie vocale permet de créer une expérience utilisateur immersive tout en offrant à une grande partie de la société un accès facile à Internet. Les plates-formes intelligentes telles que Google Assistant et Alexa ont joué un rôle important dans le développement de la technologie vocale.

Gardez votre conscience en vie: comment une marque gère ses employés – en leur fournissant des secours et des soins de santé – ses campagnes de marketing et ses initiatives de sensibilisation ont toutes été constamment surveillées par les consommateurs. La nécessité pour une marque d’être socialement consciente et consciencieuse est de la plus haute importance, car il suffit d’un seul message pour que la réputation d’une entreprise s’effondre.

Covid a changé le commerce électronique pour toujours. Comme dans toutes les transformations majeures, il y aura des gagnants et des perdants, et les entreprises seront en concurrence pour gagner de nouveaux clients et conserver les clients existants. Ceux qui savent lire les tendances actuelles et faire évoluer leurs stratégies seront à la pointe de cette évolution.

L’auteur est chef de pays – Inde, MMA

