Blogger’s Park : Faire équipe avec les consommateurs

L’industrie des smartphones et de l’électronique grand public est un foyer de changement et d’évolution.

Par Madhav Sheth

Tout comme la façon dont Rome ne s’est pas construite en un jour, les fans loyaux, passionnés et engagés ne sont pas non plus au cœur d’une organisation à succès. Pensez aux blocs de construction colorés d’origine danoise qui vous font sentir comme un maître de votre univers créatif. Lego, qui a commencé comme une simple entreprise de jouets en bois dans les années 1930, est devenue l’une des plus grandes marques de jouets au monde, avec diverses gammes de produits, des ensembles thématiques, des communautés de consommateurs et même des films !

Le phénomène a créé de nouvelles générations de fans qui n’attendent rien de moins que le meilleur, et a également donné naissance à des industries parallèles. Pour que les organisations survivent et prospèrent dans la prochaine normalité, il faudra plus que simplement cocher la liste de contrôle, mais renverser complètement le livre de règles. Pourquoi la co-création va-t-elle changer la donne ?

Construire un capital créatif

Comme Bill Watterson l’a dit à juste titre, « Vous ne pouvez pas simplement activer la créativité comme un robinet ». La créativité ne peut pas non plus être le domaine de quelques-uns. Les marques se tournent vers l’une des sources externes de créativité les plus dynamiques et infinies : le consommateur. Une entreprise peut augmenter considérablement son capital créatif en surveillant les commentaires, en écoutant les médias sociaux et en faisant du crowdsourcing. Ce qui est plus important, c’est que le capital créatif ne se limite pas à un seul aspect, comme le développement de produits. Il s’étend à d’autres parties de la chaîne de valeur, telles que le service client, l’expérience de vente au détail, les capacités de conception et de technologie, les campagnes marketing, etc.

Les magasins hors ligne, par exemple, sont passés de simples points de vente à des expériences sensorielles. L’augmentation des connaissances des utilisateurs a conduit les marques de technologie grand public à créer des expériences immersives en magasin, afin que les visiteurs puissent visualiser une vie renforcée par la technologie. Dans un marché de l’océan rouge comme l’Asie, où l’innovation est la clé pour surperformer ses concurrents, le capital créatif est la clé d’un succès durable.

Valeur des écosystèmes

Pour capitaliser sur un retour sur investissement à long terme et atteindre une croissance stratégique, les organisations doivent se tourner vers des super consommateurs. Ces consommateurs croient non seulement aux relations transactionnelles, mais aussi à un engagement qualitatif axé sur la valeur. En conséquence, les marques créent des écosystèmes de produits et de services interconnectés auxquels elles peuvent se livrer. Disney reste la référence en matière de création d’écosystèmes réussie avec des parcs à thème, des plateformes de streaming, des jouets, des marchandises physiques, des dessins animés et des bandes dessinées, et plus encore !

L’industrie des smartphones et de l’électronique grand public est un foyer de changement et d’évolution. Un audiophile qui aime utiliser des appareils auditifs intelligents est plus susceptible de passer à d’autres contiguïtés telles que les soins à domicile intelligents, le divertissement et les appareils portables pour une expérience plus holistique et transparente. La route vers un écosystème réussi ne doit pas seulement dépendre de la capacité ou de la stratégie d’acquisition d’une marque. Cela pourrait également être réalisé en s’associant à des marques ayant des rêves similaires et en les soutenant avec la R&D, l’approvisionnement et l’assurance qualité pour répondre aux besoins en constante évolution du consommateur. Par leurs nuances, leur échelle et leur variété, les écosystèmes sont plus enclins à apporter des solutions qui améliorent la qualité de vie globale.

Choisir la bonne innovation peut être difficile. Il existe de nombreux exemples où des idées ont été abandonnées parce qu’elles étaient trop farfelues ou en avance sur leur temps. Les efforts de co-création aident à surveiller efficacement le pouls du consommateur et à comprendre ses points faibles et ses lacunes. L’effet Ikea, en fait, met en évidence la façon dont les gens attachent plus de valeur aux produits qu’ils ont contribué à créer. Cela peut être quelque chose d’aussi simple que d’assembler un meuble ou d’aussi complexe que de créer de nouveaux produits.

Qu’il s’agisse de jouets, de biens de consommation ou de smartphones, il est impératif d’être agile et de s’adapter. L’histoire a montré que les consommateurs se connectent profondément avec les marques qui anticipent les tendances, voire les repoussent, et sont à l’écoute. Les marques dont les consommateurs sont leurs plus grands évangélistes/collaborateurs évolueront beaucoup plus rapidement.

L’auteur est vice-président de Realme et PDG de Realme Inde et Europe

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.