Blogger’s Park: gagner de l’or avec le numérique

Par Sunil Nayak

Une année de la pandémie de coronavirus est derrière nous. Entre conférences en ligne et rencontres virtuelles, les connaisseurs de mode ont imaginé des moyens inventifs de placer leur style au premier plan et au centre de la «nouvelle normalité». Qu’il s’agisse de décorer tous leurs piercings d’oreille et d’empiler des bracelets, ou de superposer des colliers, les fashionistas apprennent de nouvelles façons de rehausser leur look de tous les jours – et ce n’est même pas un phénomène récent. Cependant, les bijoux se comportent différemment de la plupart des achats de mode.

Cette attention portée aux bijoux – même lors d’une calamité mondiale – existe parce que c’est un achat intemporel. Il s’agit d’un achat enrichissant, édifiant et maintenant, occasionnellement, également abordable dont la valeur ne diminuera pas. Pourtant, l’industrie n’est pas restée épargnée par la pandémie.

Régulier redéfini

Il y a eu une demande croissante pour des pièces légères et quotidiennes, car elles se situent au lien entre la commodité, l’expressionnisme et l’abordabilité. Inutile de dire qu’ils s’intègrent parfaitement dans le «phénomène du zoom». Alors que l’attrait tendance des marques de bijoux auprès des consommateurs de la génération Y et de la génération Z joue un rôle dans sa croissance exponentielle en 2020, la forte présence numérique des marques ne peut être ignorée.

Un rapport de MAD, un cabinet de conseil français spécialisé dans les marques de luxe, a souligné la nécessité pour le secteur de la bijouterie de repenser la manière dont il se connecte avec les consommateurs: de l’intensification de l’engagement en ligne à la stratégie d’une approche omnicanale des ventes et de l’engagement. À l’autre extrémité du spectre, les détaillants de bijoux établis se sont également tournés vers le canal en ligne pour les ventes et l’engagement des clients, via leur plate-forme de commerce électronique et leurs canaux de médias sociaux. Les détaillants ont constaté une augmentation du commerce électronique ainsi que des ventes hors ligne pendant la période des fêtes, car cela a conduit à un excellent rappel de la marque. Les marques de joaillerie avec une présence Web beaucoup plus jeune ont mis l’accent sur les capacités omnicanales, ce qui a contribué à la flambée des ventes et des acquisitions de clients.

Adopter, adapter

Le consommateur moderne recherche des designs personnalisés et chics qui résument leur individualité; ils recherchent des pièces qui les aident à se démarquer dans la mer de visages numériques dans lesquels la pandémie a transformé nos interactions. Les marques ont reconnu ces besoins et proposent majoritairement des bijoux personnalisés et présentent des collections de créateurs sur mesure inspirées de l’art, de la nature, de la géométrie, du patrimoine, etc.

Les marques de bijoux ont adopté une technologie de pointe pour reproduire les expériences en magasin pour les clients – comme l’expérience de réalité augmentée, où les consommateurs peuvent voir à quoi pourraient ressembler les pièces qu’ils lorgnent; ou les services de conciergerie virtuelle qui aident avec les options de dimensionnement; ou des discussions en direct et des appels vidéo pour voir à quoi ressemblent les conceptions sélectionnées sur le responsable des ventes du magasin.

En fait, une enquête menée l’année dernière par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a révélé que plus de 50% de leurs répondants s’attendaient à continuer à faire des achats en ligne même après la disparition du virus. Cependant, l’industrie doit aller au-delà des ventes en ligne et réorganiser numériquement l’expérience des consommateurs de bout en bout. Les jeunes consommateurs d’aujourd’hui sont de plus en plus conscients des problèmes mondiaux contemporains et de l’éthique de la marque. Les marques font maintenant diverses activations en ligne pour interagir et interagir avec leurs consommateurs cibles.

Alors même que les vaccins contre Covid-19 sont en cours de déploiement, les marques de bijoux doivent continuer à renforcer leur présence en ligne pour suivre les consommateurs avertis du numérique ainsi que les préférences changeantes en matière d’achat. Offrir des options en ligne alors que la pandémie fait toujours rage, montre que les marques se soucient de leurs clients et veulent s’assurer qu’elles disposent de moyens sûrs par lesquels elles peuvent interagir avec leurs marques préférées. Les temps changent, tout comme les besoins des consommateurs: les bijoux représentent plus que des paillettes et de la brillance.

L’auteur est PDG de Reliance Jewels

