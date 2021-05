Blogger’s Park: insuffler le design avec l’équité

Le genre a un impact sur les processus de prise de décision

Par Ashwini Deshpande

J’ai été récompensé par un HMT Suchitra il y a 40 ans, lorsque les parents ont offert des montres-bracelets à leurs enfants pour obtenir de bonnes notes en 10e année. Cependant, une pointe de déception me traversa lorsque je réalisai que cela ne mettait pas l’accent sur la fonction – les affichages de la date et du jour manquaient – mais plutôt sur la forme. Bien que n’étant pas particulièrement axé sur l’égalité des sexes à l’époque (j’avais 14 ans), il m’est venu à l’esprit que les dates étaient considérées comme «sans importance» dans la vie d’une fille. Mais ensuite, je suis tombé sur une liste des “ 25 meilleures marques de montres-bracelets pour femmes ” récemment, et précisément quatre d’entre elles avaient un indicateur de date, tandis qu’une seule montre incorporait un affichage pour la journée.

L’utilisateur au centre

Les montres ont connu une évolution, où elles sont désormais considérées comme des objets fonctionnels / accessoires de style de vie essentiels, au lieu d’être simplement des symboles de statut. Mais l’aiguille de la parité en matière de fonctionnalité a à peine bougé. En supposant que certaines recherches portent sur le processus de l’horlogerie, est-il vrai que les femmes valorisent l’élégance / l’esthétique / le travail du corps minimaliste par rapport aux aspects techniques et fonctionnels? Il y a quelques années, je suis tombé sur une publicité pour des réfrigérateurs annonçant fièrement que leurs produits avaient été conçus avec les contributions des femmes de l’équipe. Cela a éliminé les courbures inutiles et les maux de dos qui prévalaient autrement. Cela signifiait-il que pendant des années, ils étaient conçus sans tenir compte de la commodité des utilisateurs principaux?

Parlons de quelque chose de plus intime: le soutien-gorge. Voici quelques révélations pour celles qui n’en portent pas: En 2014, Rudy Ribbon, une marque de vêtements intimes new-age basée aux États-Unis, s’est entretenue avec plus de 3000 femmes pour comprendre leurs attitudes à l’égard des soutiens-gorge. Un nombre impressionnant de 92% des répondants ont déclaré qu’ils voulaient simplement du soutien et du réconfort; 21% ont estimé que leur soutien-gorge était «un ennemi que j’aurais aimé ne jamais rencontrer»; et près de la moitié ont dit: «un partenaire commercial que je supporte». Lorsqu’on leur a demandé de décrire leur soutien-gorge en un mot, le terme le plus populaire était «inconfortable».

Maintenant, Rudy Ribbon a utilisé ces données (en plus d’autres enquêtes) pour éliminer complètement les soutiens-gorge à armature de leur gamme de produits, pour développer un remplacement de soutien-gorge – la camisole. Ils en ont vendu plus de 500000 unités en 2018 seulement.

Ce que veulent les femmes

Après avoir travaillé dans le domaine de la conception centrée sur l’utilisateur pendant plus de 30 ans, je peux conclure en toute sécurité que le genre a un impact sur les processus de prise de décision. Je crois qu’il y a quatre dimensions clés qui cimentent les relations des femmes avec les produits.

Fonctionnalité: si l’objet doit exécuter certaines fonctions, dans quelle mesure le fait-il? Augmente-t-il l’efficacité? Est-ce que ça marche pour moi? Vient ensuite l’esthétique: s’aligne-t-elle avec mes préférences esthétiques de couleur, de texture, de forme et d’échelle? Est-ce que j’aime son apparence et sa sensation?

Ensuite, il y a l’interaction: est-il facile d’utiliser / installer / utiliser / interagir avec / maintenir? Et enfin, la communication: la marque a-t-elle l’impression de comprendre mes points faibles / besoins / envies, et apporte-t-elle une solution? Le ton de la voix de la marque résonne-t-il avec moi?

L’essentiel est que toutes ces considérations font partie intégrante de la compréhension des femmes, de leurs décisions et des systèmes de valeurs qui les sous-tendent. Ainsi, même si l’objectif final est simplement de dynamiser les affaires, il n’y a qu’une seule voie à suivre.

Ce n’est pas seulement vrai pour les voitures, les appareils électroménagers, les téléphones portables ou les chaises de bureau. Je connais des marques de lingerie ou de femcare qui n’ont pas de femmes dans leurs équipes de développement de produits. Lorsque les femmes achètent des biens / produits / services ou prennent des décisions axées sur l’achat, il est impératif de tenir compte de leurs points de vue. Cela semble évident, mais cela se passe-t-il vraiment de cette façon?

L’auteur est co-fondateur et directeur, Elephant Design

