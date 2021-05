Blogger’s Park: l’approche directe

Les médias numériques permettent aux marques de partager leur parcours avec leur public potentiel avec un budget limité

Par Amit Ahuja

Covid-19 a changé la façon dont les entreprises, grandes et petites, fonctionnent. Pour quelques-uns d’entre eux, c’est toujours un rêve de se remettre sur les rails. La pandémie a provoqué une augmentation inévitable de l’adoption du numérique. Dans ce sombre scénario, certaines entreprises se sont effondrées, tandis que d’autres ont prospéré. En conséquence, de plus en plus de marques choisissent désormais d’utiliser des plateformes de médias numériques pour développer leur activité et toucher un public plus large.

Des marques comme Beardo, Mamaearth, mCaffeine et Noise ont dépassé les objectifs de revenus élevés à cette époque. Ils ont compris avec succès l’importance de bâtir une forte présence sur les réseaux sociaux au milieu de la pandémie. Il fait désormais partie intégrante du marketing de chaque marque. Les marques ont compris à quel point il est important d’être bien présenté sur toutes les plateformes numériques.

Le client d’abord

«Le client d’abord» est l’approche clé que toute marque doit suivre si elle souhaite créer une forte présence en ligne. Compte tenu de l’évolution constante des tendances, il est essentiel que les marques comprennent ce que leur public cible cherche à acheter. Innover et développer les produits dont votre consommateur a besoin est vital. Le simple fait de donner la priorité à un bon service client et d’être disponible en ligne pour répondre aux demandes des clients établit la constance et influence leurs décisions d’achat.

Compte tenu de la courte durée d’attention des consommateurs ces jours-ci, la cohérence de la marque est essentielle pour présenter votre marque sur n’importe quelle plate-forme numérique, que ce soit Snapchat, YouTube, Instagram ou Facebook. Ces plates-formes aident à gagner la reconnaissance de la marque. Étant donné que les clients sont aujourd’hui surexposés au contenu numérique, il est devenu difficile de les garder collés à une page pendant plus de 30 secondes. Il est donc impératif pour une marque de sélectionner soigneusement un contenu attrayant et, en même temps, qui conduit à un appel à l’action – les conversions. Les médias numériques présentent un avantage par rapport aux médias traditionnels car ils permettent à une marque d’augmenter simultanément la portée et de cibler un public plus large à un rythme plus rapide.

Avec les marques qui passent au numérique, les clients sont souvent empêchés de voir, de toucher et de ressentir physiquement les produits. Par conséquent, les marques doivent planifier leur calendrier numérique de manière à donner au public cible une idée de ce qu’elles ont à offrir. Les médias numériques permettent aux marques de partager leur parcours avec leur public potentiel avec un budget limité. Les marques doivent comprendre les informations numériques en utilisant la mesure des médias sociaux et utiliser la messagerie directe pour correspondre avec leur public.

Avantage en ligne

À une étape comme celle-ci, où chaque marque opte pour la voie numérique, il faut analyser et comprendre les stratégies de relations publiques, de médias sociaux, de contenu, de développement de marque et d’engagement des concurrents. Des outils spécialisés aident à recueillir ces informations très facilement.

Une marque D2C digital-first a la liberté d’accomplir ses tâches sans délai et avec la plus grande efficacité. Les marques contactent directement l’utilisateur final sans acheminer leur communication via une source, ce qui pourrait entraîner des coûts et des ressources supplémentaires. En fonction de la catégorie de marque, le prix, l’accessibilité et la génération de revenus peuvent être décidés. Avec la montée en puissance des achats numériques, l’utilisateur final est toujours séduit par des offres attrayantes telles que la livraison gratuite et les codes promotionnels. Pour supporter tous ces coûts, la marque doit fixer le prix de ses produits tout en gardant à l’esprit les prix de ses USP et de ses concurrents. De plus, en matière de logistique, il est essentiel d’avoir un partenaire d’expédition qui assure des livraisons plus rapides. Un système de livraison ordonné est un facteur qui reste avec le client et contribue à assurer une expérience d’achat cinq étoiles.

Les retours positifs aident les marques à renforcer leur crédibilité. Il attire des clients, des investisseurs, des partenariats et des employés. Ainsi, gagner en visibilité et en confiance simplement en étant disponible en ligne.

L’auteur est co-fondateur, Mikami India

