Blogger’s Park : l’audio est la prochaine vague

Par Abraham Thomas

La chanson du groupe de rock allemand Scorpions, « L’avenir est dans l’air… peut le sentir partout, soufflant avec le vent du changement » est le moyen idéal pour définir l’essor de l’audio à travers le monde. De la radio FM, du vinyle, des cassettes et des disques compacts aux iPods, à la radio numérique et aux plateformes de streaming audio, le voyage de l’audio a été long et très enrichissant.

L’audio est à l’honneur car nos préférences ont considérablement évolué au fil du temps. Alors que le contenu vidéo régnait sur le perchoir, avec d’innombrables plates-formes qui se sont dirigées vers nos téléviseurs au cours des dernières années, provoquant un sentiment de fatigue à l’écran, sa domination s’est estompée. La croissance de la consommation multi-appareils et multi-plateformes de contenu vidéo a également augmenté la consommation de contenu audio. Le public s’enracine désormais pour des supports et des plateformes de nature moins perturbatrice. Comme quelqu’un l’a dit, l’audio est un contenu sans yeux. Il peut être facilement consommé lors d’autres tâches, que ce soit en voyage, en faisant de l’exercice ou en vaquant à ses tâches quotidiennes. La surstimulation visuelle a fait prospérer l’industrie audio comme une évasion vitale, sans âge.

Refonte de la radio

La radio terrestre est un compagnon sans effort et engageant depuis des générations maintenant. C’est à la fois convivial, réconfortant, divertissant et instructif. La pandémie lui a en outre permis de devenir une lueur d’espoir et de positivité. Cependant, on ne peut nier sa transformation impérative vers le numérique, mais ce qui est plus intéressant, c’est de cartographier l’émergence de la révolution audio en cours. Les changements dans les modèles de consommation de contenu ont poussé les plateformes et les réseaux à créer des liens pour nouer des liens avec leurs auditeurs à travers de multiples points de contact.

Aujourd’hui, les principaux réseaux de radio à travers le pays empruntent la voie de l’agnostique de plate-forme pour atteindre de nouveaux publics. C’est devenu le besoin de l’heure pour les organisations de devenir des entités numériques d’abord. De nombreux réseaux radio ont adopté l’accélération de leur croissance alors que les plates-formes audio telles que les podcasts et les solutions de haut-parleurs intelligents sont en plein essor. Selon un récent rapport de PwC, l’Inde est le troisième marché mondial d’écoute de podcasts avec 57,6 millions d’auditeurs mensuels. En outre, l’Inde a connu une augmentation de 29,3% de la consommation de podcasts au cours de la première année de la pandémie, selon un rapport de KPMG. La radio est passée d’un support de cheminée d’arrière-plan à un support mobile engagé en déplacement.

Nouveaux morceaux

Essentiellement, le podcast est une autre forme de narration radiophonique convertie en épisodes audio pour une consommation portable et facile pour les consommateurs modernes. Alors que beaucoup aimeraient s’opposer les uns aux autres, je pense personnellement que les OTT radio et audio se complètent, donnant lieu à d’immenses opportunités où le contenu audio est distribué à un public mondial. Avec des propriétés de renom de la radio se transformant en podcasts pour une portée plus large, les personnes de tous âges et de toutes zones géographiques profitent de ce mélange en un seul clic.

Une autre nouvelle vague que nous voyons émerger est celle de l’audio social. Clubhouse a déjà attiré l’attention de tous, et nous verrons en outre ses avatars contemporains être adoptés à travers différents outils de médias sociaux. A mesure qu’on avance, cette révolution audio promet de ne plus dépendre d’un support ou d’un appareil dédié.

Aujourd’hui, il est crucial d’être mis à jour avec chaque phénomène culturel. Dans nos vies trépidantes, avec des délais interminables et seulement 24 heures par jour, comment s’en sortir ? C’est là que l’audio entre en jeu. Avec une pléthore de genres et de formats, c’est très pratique : on peut apprendre une nouvelle langue, finir un livre, se tenir au courant des actualités et se divertir.

Propulsés par la bonne technologie et les outils numériques, nous sommes au cœur du divertissement audio en cours de redéfinition. Des expériences d’écoute innovantes, un accès omniprésent et un contenu engageant et imaginatif, l’industrie est florissante comme jamais auparavant.

L’auteur est PDG, Reliance Broadcast Network

