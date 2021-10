Blogger’s Park : leçons de marketing de Byju’s

Comme toute autre controverse moderne, celle-ci aussi périra très bientôt ; et ne pas voir Khan à court terme évitera toute conversation houleuse dans le salon.

Par Shivaji Dasgupta

Après l’arrestation d’Aryan Khan dans un scandale lié à la drogue, la start-up de technologie électronique Byju s’est retrouvée par inadvertance dans la ligne de mire – pour le «péché» d’avoir Shah Rukh Khan comme endosseur. À la suite d’un « procès sur les réseaux sociaux » exigeant le boycott de Byju, la société a été contrainte de retirer temporairement les publicités mettant en vedette Khan. Cela peut apparaître comme une quintessence de la gouvernance d’entreprise. À vrai dire, il peut être tout simplement judicieux de détourner certaines perceptions émergentes de Byju’s, un cas inverse mais valable de marketing momentané.

Le rôle d’une célébrité

Pour décrypter cette pensée, il est nécessaire de revenir sur les raisons pour lesquelles les marques choisissent de faire appel à des célébrités. La première raison est l’accélération de la notoriété – le principal moteur des start-ups ambitieuses comme Cred pour engager tout un groupe de manière créative. La deuxième cause est l’établissement de la crédibilité – pourquoi le chef Sanjeev Kapoor approuve plusieurs marques d’épices. Le troisième facteur est l’association d’images qui est vraiment valable pour les marques de jeunes comme Pepsi ou des entités comme Tata CLiQ Luxury. Le quatrième pilote, bien que rare, est une connexion d’ordre supérieur – ce que Nike a pratiqué au fil des ans en engageant des gens comme Colin Kaepernick.

Maintenant, il est amplement clair que Byju a engagé Khan pour le premier objectif. Tout naturellement, il n’ajouterait pas de crédibilité ou d’imagerie pertinente dans un dispositif éducatif, et le but inspirant est fonction de l’influence au fil du temps. Ainsi, un prétendu méfait d’un membre de la famille, qu’il n’a manifestement pas soutenu, ne peut aller à l’encontre de la réputation ou du potentiel d’attraction de la franchise de la marque. Ceci est différent du cas de Salman Khan, où le coupable déclaré était clairement la célébrité elle-même, et le rôle de l’approbation était une infusion d’images/crédibilité en grande partie auprès d’un public de jeunes.

Discussion et influence réelles

Un développement irréversible ces dernières années est le rôle décroissant de la communication payante dans la sécurisation de la franchise des utilisateurs. De la technologie aux vacances en passant par les automobiles et, en effet, l’éducation, l’opinion du vrai utilisateur telle qu’elle est amplifiée numériquement définit nos décisions d’achat, aidée par la micro-célébrité pratique, mieux connue sous le nom d’influenceur. La crédibilité et l’objectif des marques découlent entièrement des performances et des politiques au niveau du sol, qui sont démontrées de manière cohérente et réussie, et les clients sont moins impressionnés par les promesses vigoureuses.

Ainsi, il semble que Byju’s était en effet intelligemment tactique, et non farouchement noble, en suspendant temporairement leur association de célébrités. Comme toute autre controverse moderne, celle-ci aussi périra très bientôt ; et ne pas voir Khan à court terme évitera toute conversation houleuse dans le salon. La marque elle-même a souffert d’une mauvaise publicité ces derniers temps, avec plusieurs réclamations de clients non fondées suggérant une vente difficile provocatrice faisant le tour des médias sociaux. Comme établi précédemment, la réputation de toute entreprise d’éducation dépend entièrement de la conduite de la marque et de la satisfaction du client, et il est logique de projeter un terrain moral élevé, même opportuniste, pour, espérons-le, éclipser la mauvaise presse.

Le rôle des célébrités promet d’évoluer encore plus à mesure que les marques cherchent à établir des conversations significatives avec de vrais clients, à mesure que les anciennes plates-formes de construction de la perception deviennent moins crédibles. Ainsi, les superstars resteront largement valables pour la génération de conscience menant à l’essai, puis la culture d’engagement des marques prendra le relais tout au long du parcours client. Même les images deviennent largement générées par les utilisateurs avec un peu d’aide de la brigade d’influenceurs d’optimisation des ressources, qui est rémunérée sur la base des performances et non des projections. Des célébrités plus intelligentes comme Deepika Padukone sont déjà passées au niveau supérieur, incubant des marques qu’elles approuvent plus tard, véritablement avec la peau dans le jeu.

Chez Byju, cependant, l’abnégation dramatique est clairement une version perturbatrice du marketing momentané, où le retrait des célébrités remplit des objectifs de marque à court terme, par opposition à une adhésion stoïque aux valeurs de grande classe.

L’auteur est MD, Inexgro Brand Advisory

