Blogger’s Park : les grands écrans vous attendent

La bonne nouvelle est que malgré tous les ravages causés par la pandémie, la consommation globale de divertissement a augmenté

Par Vivek Krishnani

Dire que 2020 a changé la dynamique de l’industrie du divertissement serait un euphémisme car la pandémie a paralysé le modèle économique qui alimente les salles de cinéma et fait vibrer les guichets. Plus de 2 500 multiplexes à travers le pays ainsi que des cinémas à écran unique ont été fermés en raison des blocages. Les grands et petits studios ainsi que leur attirail d’idéation, de création et de distribution ont été dévitalisés. Soudain, les anciennes façons de faire des affaires sont devenues obsolètes.

D’après ce que je comprends, la perte totale subie par l’industrie en 2020 était d’environ Rs 8 000 crore. Pour les grands studios, la grande question était, bien sûr, de savoir si l’ère du blockbuster mondial était révolue. Heureusement, la réponse est « Non ». Nos critères de réussite ont peut-être subi une réévaluation, mais le public du monde entier a commencé à revenir au cinéma.

L’expérience

Le cricket et le cinéma font partie des passions durables de l’Inde ; aller au cinéma a été une activité récréative familiale préférée. Aucune sortie en famille n’est complète sans manger au restaurant et regarder un film ensemble. Et parce que cette expérience est irremplaçable, les cinémas rebondiront comme nous l’avons vu sur les marchés où les cinémas ont ouvert leurs portes après la pandémie. Par exemple, les films chinois ont généré d’énormes revenus au box-office – 650 à 800 millions de dollars au niveau national. Au Japon, le succès d’animation stylisé Demon Slayer est devenu le film le plus rentable jamais enregistré au box-office. Même en Inde, lorsque le film tamoul Master est sorti en janvier, le public est revenu en masse dans les cinémas, et la même recrudescence a été observée lors de la sortie de Monster Hunter et Godzilla vs Kong en mars.

Pourtant, avec les cinémas fermés pendant la majeure partie de 2020 et 2021, les films s’appuyant sur les sorties en salles ont souffert. Le fait que les cinémas soient maintenant partiellement ouverts dans 75% des marchés générateurs de revenus avec des occupations socialement éloignées est un bon signe, mais une fois que le plus grand marché générateur de revenus du Maharashtra s’ouvrira, il y aura une marée de films au box-office . C’est une nouvelle fantastique pour les films à gros budget qui ont été retenus par les maisons de production en raison du verrouillage.

Histoires de roman

Il est cependant de la plus haute importance que les acteurs de l’industrie des médias et du divertissement travaillent de manière proactive pour renforcer la confiance du public dans son retour dans les cinémas. La bonne nouvelle est que malgré tous les ravages causés par la pandémie, la consommation globale de divertissement a augmenté.

Le temps d’arrêt a également aidé les créateurs de contenu à relancer leur imagination et à repenser les genres, les formats et les données démographiques inexplorées. Le public a été exposé à des récits mondiaux et l’universalité sera désormais une exigence même dans le divertissement conventionnel. Les zones de confort créatif ne sont plus une option, car le goût du public est désormais en constante évolution. Les histoires dont ils tombent amoureux ne sont pas nécessairement axées sur les stars ou sur les clichés, ce qui est une très bonne nouvelle car il y a une nouvelle génération de créateurs à l’horizon qui peuvent faire des films que nous n’avons jamais vus auparavant. Les équipes créatives doivent désormais travailler plus dur pour créer du contenu qui attire les gens au cinéma, que ce soit via des histoires intimes ou des effets visuels à grande échelle, des genres d’action et d’horreur, etc.

Je ne prévois aucun conflit entre les plateformes OTT et le grand écran car c’est une théorie réductrice. Tout comme nous préférons parfois nous faire livrer de la nourriture à domicile, et à d’autres occasions, nous aimons dîner au restaurant, la narration OTT et les écrans plus grands que nature continueront de coexister car ils ont une texture expérientielle intrinsèquement différente. Les sorties en salles de films à gros prix ont des avantages significatifs. Leur impact plus grand que nature contribue également à augmenter le nombre de téléspectateurs sur diverses plateformes de la chaîne de valeur.

L’auteur est MD, Sony Pictures Films India

