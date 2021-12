Blogger’s Park : L’essor des entrepreneurs de contenu

Neel Gogia

Le marketing d’influence prenait de l’ampleur dans le pays dès l’apparition de la pandémie. Alors que la pandémie a entravé une majorité d’entreprises et d’industries, elle a donné aux influenceurs marketing un booster d’azote. Il y a eu une forte augmentation du nombre de créateurs de contenu et de marques qui y investissent.

Cependant, la création de contenu telle que nous la connaissons aujourd’hui ne se limite pas au marketing d’influence ; ça va bien plus loin. À mon avis, le terme d’économie créatrice le résume mieux. En termes généraux, l’économie des créateurs fait référence aux influenceurs et aux créateurs des médias sociaux qui monétisent leur contenu en ligne – des blogueurs de mode, aux YouTubers technologiques aux joueurs de streaming en direct – et aux entreprises et marques construites autour de ces créateurs. Cela donne aux gens une chance de se spécialiser dans leur passion, créant ainsi des opportunités pour eux de gagner de l’argent en ligne. Je crois fermement qu’à mesure que nous passons à l’ère du Web3, l’économie des créateurs stimulera la croissance de nouvelle génération en Inde.

Contenu-preneurs

Les médias sociaux ne sont plus uniquement destinés au divertissement ; c’est maintenant un univers en soi. Il est devenu impossible pour les marques d’ignorer ces supports aujourd’hui car elles doivent toucher le public là où elles sont présentes. En utilisant des influenceurs dans le cadre de leur plan marketing, les marques s’adressent à leurs publics potentiels.

Le marketing d’influence a apporté un immense changement sur le marché au cours des dernières années, mais son réel potentiel s’est révélé pendant la pandémie. C’est l’une des parties les plus dominantes des médias sociaux, qui n’a pas été utilisée à son plein potentiel par les marques auparavant. Le marketing des médias sociaux a déjà fait son chemin dans les programmes de MBA. Des plateformes comme Coursera, LinkedIn, Udemy et bien d’autres ont déjà de nombreux cours autour d’elles et avec une traction croissante vers le marketing d’influence, nous pouvons nous attendre à le voir également comme faisant partie du programme d’études.

Le cheminement de carrière d’influenceur à propriétaire de marque bat déjà son plein – de Deeksha Khurana à Tech Burner, les créateurs lancent leurs propres marques. Ceci, à son tour, les aide à donner un coup de fouet à notre économie et à introduire un nouveau cheminement de carrière pour les générations à venir.

Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement énorme dans les modes de consommation de contenu, en particulier en Inde. Un facteur majeur qui a conduit à ce changement est la technologie en constante évolution et son accessibilité croissante. De nouvelles plateformes sont apparues avec différents modes et méthodes qui permettent aux créateurs de gagner de l’argent. Le retour sur investissement direct via ces plateformes est impeccable.

L’avenir de l’économie du contenu

Les jetons non fongibles (NFT) sont devenus le point de mire de tous les yeux. La vague en plein essor de la communauté NFT a fait boule de neige et de nombreuses célébrités collectent et vendent aux enchères des jetons numériques. Artistes, célébrités et même sportifs s’installent dans ce secteur. Cela donne progressivement aux médias de divertissement une course pour son argent. C’est aussi la prochaine grande chose pour les créateurs de contenu. Avec cette tendance croissante, l’application vidéo courte Chingari a dévoilé son tout premier jeton cryptographique $ GARI, et c’est, en fait, l’un des premiers réseaux sociaux en Inde à émettre des jetons cryptographiques.

La montée des influenceurs et la décentralisation des médias ont conduit à un type d’économie moderne : l’économie des créateurs. Les entreprises adoptent progressivement le marketing d’influence, ce qui brouille les frontières entre contenu et commerce. Cette tendance numérique croissante s’est rapidement étendue à tous les secteurs, notamment l’éducation, l’automobile, la beauté et la santé.

Selon Google Trends, la recherche du terme « marketing d’influence » augmente de 5000% chaque mois, et l’industrie devrait valoir 13,8 milliards de dollars d’ici la fin de 2021. Les statistiques montrent clairement que le contenu et le marketing d’influence sont l’avenir. de commercialisation.

L’auteur est co-fondateur, IPLIX Media

