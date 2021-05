Blogger’s Park: libérer la croissance du commerce électronique

Les entreprises dotées d’une solide stratégie omnicanal conservent en moyenne 89% de leurs clients, contre un taux de rétention moyen de 39%.

Par Dave Dabbah

L’Inde est désormais un leader mondial du nombre d’applications installées et utilisées par mois. Sans aucun doute, la pandémie a déclenché la numérisation massive à laquelle le pays est actuellement témoin. Mais cela a propulsé l’Inde à devenir une économie de consommation de premier plan axée sur le mobile. Les spécialistes du marketing ont assisté à l’émergence de «clients connectés» – des consommateurs qui préfèrent interagir avec les marques via des moyens numériques tels que des applications et des sites Web.

Lorsque la vie quotidienne revient aux modes prépandémiques, de nombreux clients peuvent continuer à se connecter numériquement avec les marques ou choisir de revenir à des expériences hors ligne. Cela pose la question: qu’en est-il des marques désormais totalement numériques?

Stratégie Rejig

Il est essentiel que les spécialistes du marketing pensent à fidéliser ces nouveaux clients en revisitant leur stratégie de marketing mobile. Ce n’est pas seulement du point de vue des ventes plus élevées, mais également du point de vue du service client et de la satisfaction. Sans aucun doute, les applications sont devenues la plate-forme la plus importante pour les particuliers et les entreprises, et continuent d’être le principal moyen de connexion des gens pour le travail, le divertissement, la productivité et la socialisation.

En particulier après la pandémie, il sera essentiel pour le commerce électronique d’avoir une stratégie de rétention d’abord. En évaluant l’entonnoir indien des entreprises, l’engagement va devenir plus difficile: le consommateur moderne n’est plus un utilisateur à canal unique; susciter l’intérêt des clients est inévitable. Cependant, les marques de commerce électronique doivent également s’attaquer de front à la fidélisation des clients, en examinant ce à quoi les clients hyper-connectés s’attendent, comment ils réagissent à certaines initiatives marketing et, surtout, ce que votre entreprise peut faire pour obtenir des taux de rétention et une croissance des revenus plus élevés. .

La bonne approche

Lors de la discussion de stratégies efficaces, une présence omnicanal est en tête de liste. Les clients parlent de ce qu’ils veulent: ils attendent des marques qu’elles sachent qui elles sont, ce qu’elles veulent et comment elles veulent être communiquées. Si une marque est capable de communiquer avec ses clients sur les canaux qu’elle préfère et de leur offrir une expérience transparente et cohérente, elle est sur la bonne voie. Les entreprises dotées d’une solide stratégie omnicanal conservent en moyenne 89% de leurs clients, contre un taux de rétention moyen de 39%.

Deuxièmement, les interactions client personnalisées. Par exemple, les recommandations basées sur les préférences ne seront plus populaires qu’à l’avenir, qu’il s’agisse d’une mise à jour sur un nouveau produit / service, d’un lien rapide pour une nouvelle commande, d’une baisse de prix sur un ajout récent au panier ou d’une promotion. des ventes flash.

Mais, pour y parvenir, les spécialistes du marketing doivent comprendre les détails spécifiques à l’utilisateur en regardant au-delà de la simple démographie pour comprendre la psychographie et l’intention – leurs intérêts et les valeurs qui leur sont chères. Le besoin de l’heure est d’étudier leurs comportements et comment ils préfèrent interagir avec une marque. C’est un cycle vertueux: plus vous pouvez garder votre client longtemps, mieux vous le connaissez et plus vous apportez de la valeur.

La troisième stratégie consiste à exprimer sa gratitude pour un engagement plus profond. Exprimer de l’empathie va un long chemin. Les mises à jour surprises, l’accès VIP à des produits exclusifs, les messages de remerciement et les codes de réduction d’anniversaire / anniversaire peuvent sembler un peu old school, mais s’ils sont bien exécutés, cette tactique a encore beaucoup à offrir.

En résumé, il est impératif de concevoir une stratégie qui montre que les spécialistes du marketing comprennent les valeurs du client tout au long de leur cycle de vie avec la marque et les traitent avec transparence.

Pour prendre de l’avance et garder une longueur d’avance sur la concurrence, les spécialistes du marketing doivent transformer l’analyse client en action de manière à leur permettre de prévoir les tendances et d’agir. Après avoir jaugé les données, les outils de marketing mobile aident les entreprises à recueillir des informations significatives sur les principales causes de désabonnement et à prédire quels clients sont à risque. Une compréhension plus approfondie conduit à des relations clients significatives, une fidélité renforcée et des visites fréquentes d’applications.

L’auteur est CMO, CleverTap

