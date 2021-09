Blogger’s Park : Mélanger Bollywood et animation

Le succès d’IP passionnantes inspirées du cinéma comme Golmaal Jr. et Fukrey Boyzzz a prouvé que Bollywood et l’animation allaient parfaitement.

Par Abhishek Dutta

Il est courant de faire une entrée avec la question « Swagat nahi karoge hamara ? » ou calmez vos nerfs avec un rapide « Tout va bien ». Ces dialogues sont ancrés dans nos esprits, quel que soit l’âge des films. Avec le temps, la fascination pour tout ce qui concerne Bollywood a transcendé le grand écran et est reconditionnée de manière créative pour la télévision, en particulier pour les jeunes fans. On assiste à de nombreuses collaborations entre les plateformes de contenus jeunesse et les maisons de production cinématographique. Les émissions inspirées de Bollywood proposent des personnages mémorables inspirés des célébrités avec des scénarios potentiellement illimités et jamais vus auparavant. Cela offre un contenu local pertinent pour les fans et des perspectives prometteuses pour les annonceurs.

Les enfants, aujourd’hui, sont exposés à une multitude de contenus, en ligne et hors ligne. Ainsi, une stratégie axée sur les fans fonctionne mieux pour attirer et retenir leur attention. Dans le contexte de notre pays, cela se traduit par des personnages inspirés de l’Inde et des histoires locales qui évoquent la familiarité. Avec du contenu local comme point d’ancrage, il existe désormais des genres bien définis tels que le burlesque, la tranche de vie, l’action-aventure, la magie/fantastique et les comédies silencieuses, entre autres.

Dans la quête d’identifier les genres qui plaisent aux plus jeunes fans, Bollywood a été découvert – un trésor d’histoires intrinsèquement locales et relatables, attendant d’être exploité par l’industrie de l’animation.

Bollywood et les gros sous

Le succès d’IP passionnantes inspirées du cinéma comme Golmaal Jr. et Fukrey Boyzzz a prouvé que Bollywood et l’animation allaient parfaitement. La création de plusieurs histoires et épisodes plus courts en utilisant les personnages, leurs univers et les nuances d’un film de deux heures et demie n’est pas sans défis, notamment en rendant le contenu adapté aux enfants, mais le processus en vaut vraiment la peine.

L’enthousiasme autour de la programmation inspirée de Bollywood ne se limite pas aux jeunes téléspectateurs du pays, mais s’étend également au paysage publicitaire et marketing. L’attrait de masse d’une émission d’animation inspirée de Bollywood peut se transformer en plusieurs moyens de publicité lucratifs.

Les salons Tentpole peuvent garantir des opportunités d’intégration de marques, de partenariats de licence et de production de contenu de marque. Il n’est donc pas étonnant que du contenu inspiré de Bollywood soit désormais lancé sur toutes les principales chaînes de télévision pour enfants, avec une augmentation simultanée de l’intérêt des annonceurs.

Sinon, pourquoi ça marche ? Le contenu télévisuel prospère dans le cadre conventionnel d’un salon, où toute la famille consomme du contenu ensemble. Considérant que 98% de l’Inde comprend encore des foyers avec une seule télévision, le co-visionnage est une caractéristique déterminante de l’industrie de la télévision.

La tendance de co-visionnage du contenu pour enfants signifie une promotion intergénérationnelle pour les spécialistes du marketing, qui peuvent présenter leurs marques aux plus jeunes et aux membres les plus âgés de la famille, augmentant ainsi le potentiel publicitaire.

La route devant

Ce qui a également aidé cette évolution du contenu pour enfants, c’est le développement simultané de l’industrie de l’animation. Les animateurs indiens sont une mine de talents, et c’est grâce à leurs compétences que la transition des personnages du grand écran vers le monde animé est possible.

L’animation est devenue plus sophistiquée ; les intrigues sont devenues plus compréhensibles et les personnages – ils étaient emblématiques au départ. Ajoutez à cela une chanson titre accrocheuse créée avec les piliers musicaux de Bollywood, et il y a une recette pour le succès avec juste la bonne quantité de tadka vaporeux pour convenir au palais de nos jeunes téléspectateurs.

L’avenir ne manquera pas de contenu animé à succès dérivé des films populaires de Bollywood. Alors que ce genre continue d’évoluer, nous pouvons également nous attendre à ce que les franchises de films les plus admirées de tout le pays soient transformées en animations qui conservent l’esprit des personnages originaux tout en racontant de nouvelles histoires avec de nouveaux récits. C’est juste une question de temps!

L’auteur est responsable du réseau Asie du Sud, Cartoon Network et Pogo

