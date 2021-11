Blogger’s Park : nouvel avenir du commerce de détail

Les nouvelles expériences de navigation et les nouvelles tendances apparues pendant la pandémie ont le potentiel d’optimiser le parcours client, le rendant plus rapide, plus efficace et plus fluide.

Ivan Markman

Il y a deux décennies, les achats en ligne – un nouveau type de comportement d’achat à l’époque – sont apparus lorsque les consommateurs se sont mis en quarantaine à domicile pendant l’épidémie de SRAS. Il a marqué un changement durable dans le commerce de détail moderne. Avance rapide jusqu’en 2021 : avec beaucoup plus d’Indiens faisant leurs achats en ligne depuis la pandémie, les habitudes de consommation ici ont radicalement et irrévocablement changé.

Cette année, les ventes festives en ligne devraient monter en flèche, Forrester prédisant 9,2 milliards de dollars de ventes via Diwali, en hausse de 42 % par rapport à 2020. Les expériences d’achat d’aujourd’hui consistent à réinventer le meilleur de la brique et du mortier dans l’espace numérique. Avec les nouvelles technologies qui redéfinissent les opportunités commerciales, allant des catalogues 3D aux essais en réalité augmentée (RA) et aux publicités vidéo, voici comment les marques peuvent saisir l’occasion pour servir/se démarquer pour le nouveau consommateur normal.

Âge de l’interactivité

Les consommateurs indiens se penchant sur l’utilité et la commodité de l’achat en ligne, les détaillants devront recréer le toucher et la sensation de produits réels et d’expériences en personne dans le monde virtuel. La RA et la réalité virtuelle (VR) contribuent déjà à combler cet écart : les acheteurs peuvent essayer 20 paires de lunettes de soleil ou adapter chaque canapé d’un catalogue dans leur salon avec la RA sur leurs smartphones. Alors que les annonceurs repoussent les limites des expériences immersives, pour les consommateurs, la RA offre une nouvelle façon d’interagir avec des publicités qui fusionnent les mondes physique et numérique. Une étude réalisée en 2021 par Yahoo, MAGNA et IPG Media Lab a révélé que les publics « difficiles à convaincre », y compris ceux qui ne sont pas sur le marché pour le produit, sont attirés par la curiosité des publicités interactives. Les avantages comprennent un engagement plus élevé, une intention d’achat et une préférence pour la marque ; il n’est donc pas surprenant que les annonces interactives surpassent les annonces standard.

Avec l’arrivée de la 5G en Inde, les possibilités d’interactivité immersive vont exploser. Les acheteurs pourront tester une voiture via la réalité virtuelle. En créant une version virtuelle d’un événement physique en direct, les marques peuvent attirer les consommateurs de tout le pays dans une expérience : pensez aux carnavals du Nouvel An avec des feux d’artifice, aux chasses au trésor pour les produits en édition limitée ou aux achats gamifiés ! Le ciel virtuel est la limite.

Shopping redéfini

Les nouvelles expériences de navigation et les nouvelles tendances apparues pendant la pandémie ont le potentiel d’optimiser le parcours client, le rendant plus rapide, plus efficace et plus fluide. Les vidéos achetables, par exemple, permettent aux clients d’acheter directement à partir du contenu ou d’acheter les looks qu’ils aiment dans leurs vidéos préférées, raccourcissant ainsi le chemin d’achat. De même, l’achat sans contact fait désormais partie du paysage de la vente au détail d’aujourd’hui. En tirant parti de la technologie pour repenser le commerce de détail pour cette nouvelle ère, les spécialistes du marketing peuvent trouver de nouvelles façons de résoudre les problèmes de longue date des consommateurs, notamment des expériences d’achat et de paiement inefficaces.

Les acheteurs, aujourd’hui, manquent la joie et le sens de la découverte qui accompagnent la recherche d’un produit qui semble être fait juste pour eux. La technologie, cependant, a aidé à concevoir des solutions de contournement pour des achats intelligents et personnalisés – des formats tels que des annonces de produits dynamiques extraient dynamiquement une création du flux de produits d’une marque et la diffusent en fonction du comportement d’achat en ligne unique de chaque utilisateur, offrant une expérience d’achat intuitive qui ne fait aucun compromis. la créativité.

Alors que l’Inde s’ouvre, les annonceurs recherchent de nouvelles façons d’inciter les consommateurs à agir. La publicité extérieure numérique de nouvelle génération (DOOH) peut offrir de meilleures possibilités de faire exactement cela avec une visibilité et un impact amplifiés, engageant et inspirant les clients au moment où ils sont prêts à acheter. Il est important de noter que DOOH offre une flexibilité en temps réel, de sorte que les spécialistes du marketing peuvent agir « immédiatement », en s’appuyant sur des affichages dynamiques pour ajuster leurs campagnes. Ce sera une question essentielle dans un paysage post-pandémique, où les règles de mobilité continuent de varier et où toutes les campagnes ne fonctionneront tout simplement pas. La technologie croisant de nouvelles habitudes d’achat, les détaillants ont des approches innovantes pour susciter l’engagement, inspirer l’action et fidéliser, alors que nous nous dirigeons vers un nouvel avenir du commerce de détail.

L’auteur est directeur commercial, Yahoo

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.