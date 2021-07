Blogger’s Park : numéro de classe – The Financial Express

Quelques marques, à travers leurs campagnes ou initiatives, se sont démarquées durant cette période en termes d’authenticité, de pertinence, d’intelligence et de compassion

Par Joseph George

Les 18 derniers mois ont sans aucun doute été les plus pénibles pour presque tous les Indiens nés après l’indépendance, vivant au milieu de la peur, de la colère, du chagrin, de la frustration et, parfois, même de l’embarras collectif. Dans tout cela, les marques ont dû marcher sur la ligne mince – être sensibles ainsi que vendre; être fidèle à leur marque ainsi qu’à leur entreprise ; convaincre aussi bien que plaider. Quelques marques, à travers leurs campagnes ou initiatives, se sont démarquées durant cette période en termes d’authenticité, de pertinence, d’intelligence et de compassion. J’ai essayé de parler brièvement de chacun d’eux. Cette liste n’est pas classée par impact, car je n’ai pas toutes les données requises ; et n’est certainement pas exhaustif non plus.

La Banque Axis: La campagne Reverse the Khata de la banque nous a rappelé la « vieille normalité » quand on pouvait se rendre au magasin ou au vendeur du quartier, faire un achat et repartir avec un « simple khate (compte) mein likh lena ». Cette « khata », à ce jour, reste un aspect sacré et même une promesse tacite d’une relation à long terme entre le client et le commerçant local. Axis Bank a renversé cette vérité culturelle pan-indienne et a exhorté les gens à #ReverseTheKhata en avançant de l’argent à ces mêmes magasins et vendeurs de quartier pour les aider à se rétablir et à redémarrer leur vie mutilée par la pandémie.

Mondelez : Les festivals pendant la pandémie sont venus avec un nuage sombre qui les surplombait. Pour les petites entreprises, cela a détruit les moyens de subsistance. Mondelez a conçu une campagne hyper-localisée en temps réel, basée sur les données, appelée #NotJustACadburyAd pour faire de la publicité non seulement pour elle-même, mais également pour des milliers de petites entreprises à travers l’Inde qui pourraient faire de la publicité gratuite. L’idée était également d’encourager la générosité au niveau de la communauté locale, en mettant en lumière les petits détaillants auprès desquels les gens pouvaient acheter des cadeaux Diwali.

Google: Google était intelligent et sensible au fait de se rendre extrêmement pertinent pendant la pandémie grâce à ses divers produits, services et initiatives. Des informations critiques et authentiques sur les vaccins et autres protocoles de sécurité Covid avec ses initiatives #GetTheFacts à son #BeKindToYourMind, où il a abordé l’impact de la pandémie sur la santé mentale de ceux qui prenaient soin des autres. L’entreprise a également fait sa part pour les parents en difficulté et les enfants irritables avec son initiative #GoogleSummerCamp, ainsi qu’avec son initiative #MakeSmallStrong où elle a exhorté les Indiens à rechercher et à acheter dans les entreprises locales.

Unilever : La première réponse de Lifebuoy à la pandémie a été d’exhorter les gens à arrêter la propagation du virus en se lavant régulièrement les mains avec du savon – pas seulement Lifebuoy, mais n’importe quel savon. Il présentait également des marques concurrentes, mettant Lifebuoy à la tête d’un plaidoyer pour le changement de comportement de l’industrie de l’hygiène personnelle. Lors de la Journée mondiale du lavage des mains 2020, Lifebuoy a développé l’une des idées les plus simples et les plus évolutives, « H pour le lavage des mains », pour changer fondamentalement la façon dont la lettre « H » est enseignée. Une intervention simple qui a introduit le concept de lavage des mains aux enfants au bon âge. Le ‘H’ ne signifiera plus Cheval, Chapeau ou même Maison.

Groupe MullenLowe Lintas : Il était rare de voir une agence de création lever la main pour faire sa part pour ce qui avait stupéfié, choqué, attristé et honteux une nation entière – lorsque 30 millions de cols bleus, de travailleurs migrants qualifiés et non qualifiés ont perdu leur emploi. La solution de MullenLowe Lintas au problème était une réplique numérique du « Labour Chowk » physique – le carrefour à fort trafic dans les métros où les travailleurs qualifiés et non qualifiés se réunissent quotidiennement avec leurs outils pour trouver du travail et un salaire. Kaam Wapasi (Back to Work), grâce à son application Web mobile unique et à l’IVRS, a permis aux travailleurs migrants de télécharger leurs niveaux de compétences et leurs préférences de localisation, et aux employeurs de télécharger leurs exigences en matière de compétences et de localisation. Les algorithmes ont ensuite pris le relais pour faire correspondre les ensembles de données des employeurs et des employés potentiels.

L’auteur est fondateur, président et directeur général de Tilt Brand Solutions

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.