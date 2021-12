Blogger’s Park : préparer l’avenir

La data est le pivot autour duquel s’articule aujourd’hui le marketing digital.

Par Shubhra Sinha

Le marketing numérique est un paysage en constante évolution où les entreprises qui s’adaptent rapidement aux nouvelles tendances dominantes maximisent leur ROI multiple, et celles qui sont à la traîne disparaissent. Les entreprises doivent mettre à jour leur pile de marketing numérique pour rester pertinentes et acquérir un avantage concurrentiel. Cependant, il existe une myriade d’options qui peuvent rendre plus déroutante la mise en place d’une stratégie de marketing numérique offrant des avantages commerciaux globaux. Ci-dessous sont mentionnées certaines des tendances prospectives que les entreprises doivent s’adapter pour rester pertinentes en 2022.

Marketing d’influence basé sur l’IA : Au cours des dernières années, le marketing d’influence est passé du marketing de bouche à oreille au marketing riche en contenu. Évalué à 9,7 milliards de dollars en 2020, il devrait atteindre 15 milliards de dollars en 2022. À l’heure actuelle, les spécialistes du marketing consacrent plus de 20 % de leur budget global au contenu des influenceurs. Des marques comme Bandier, par exemple, s’associent avec des leaders de l’industrie pour organiser des séances d’entraînement sur Instagram Live et les publier sur leur compte commercial pour ceux qui ont raté le livestream. Le marketing d’influence multiplateforme connaîtra également une tendance à la hausse. La phase avancée du marketing d’influence verra l’utilisation d’outils basés sur l’IA pour regarder et évaluer le contenu des influenceurs.

Données basées sur l’intention : La data est le pivot autour duquel s’articule aujourd’hui le marketing digital. La synthèse des données d’intention et des signaux du marché avec la base de données clients existante aide les spécialistes du marketing à identifier les clients prêts à acheter. D’un autre côté, Google a récemment renforcé ses normes de confidentialité et de suivi des données, et a annoncé mettre fin au suivi des cookies d’ici 2022.

Étant donné que 81 % des acheteurs effectuent des recherches en ligne avant d’effectuer un achat, les données de première partie deviendront cruciales pour personnaliser les campagnes marketing et amplifier les efforts de génération de demande. Les entreprises doivent être préparées avec des pages de destination et des formulaires dynamiques pour collecter des données d’intention de première partie via des enquêtes, des recherches en ligne, etc.

Optimisation de la recherche vocale : Les outils d’assistant vocal comme Google Assistant et Alexa d’Amazon deviennent de plus en plus populaires. La recherche vocale devrait atteindre une valeur marchande de 40 millions de dollars d’ici la fin de 2022. Amazon est l’un des principaux cas d’utilisation du commerce vocal. L’entreprise permet aux acheteurs de rechercher des produits, de trouver des emplacements et de résoudre les problèmes par la voix. D’autres doivent suivre et incorporer des mots-clés à longue traîne dans les pages Web pour les classer par rapport aux commandes de recherche vocale des clients.

Stratégie marketing multicanal & hybride : Le paysage numérique constitue de nombreux canaux indépendants tels que les médias sociaux, les e-mails, les sites Web et les plateformes de streaming vidéo. À l’avenir, les entreprises auront besoin d’un mélange bien articulé de stratégies de marketing hybrides pour automatiser l’intégration sur différents canaux et ajouter des éléments humains et émotionnels pour répondre au mieux aux demandes des clients.

Un mélange hybride de marketing multicanal permet de créer une visibilité ininterrompue de la marque sur tous les canaux en ligne. Il enrichit également l’expérience client grâce à la personnalisation et facilite l’alignement du contenu avec le parcours d’un acheteur.

Marketing vidéo : Le marketing de contenu vidéo devient de plus en plus central dans la stratégie marketing globale. En 2021, plus de 80 % des entreprises ont indiqué qu’elles utilisaient des vidéos comme outil de marketing. Il devient également crucial pour le référencement. Des recherches récentes indiquent que les vidéos sont 53% plus susceptibles d’obtenir un classement en première page. Google affiche désormais des extraits de vidéo dans plus de 26% des résultats de recherche. De plus, le contenu AR et VR trouve sa place dans le marketing vidéo grand public pour concevoir du contenu interactif pour les clients auto-isolants. Les entreprises ont accéléré l’adoption de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle pour créer des expériences virtuelles pour les acheteurs à domicile.

Le continuum du marketing numérique a radicalement changé au cours des deux dernières années. Les puces marketing du passé reviendront sûrement, mais les entreprises doivent mettre en œuvre un mélange intelligent de stratégies axées sur le numérique pour poursuivre leurs objectifs d’expansion de marque et d’engagement client. Le meilleur pari pour les entreprises en 2022 sera de briser les silos interservices et d’accroître la valeur de la marque.

L’auteur est VP – marketing, Denave

