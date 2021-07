Blogger’s Park : préparer le terrain pour l’anime

L’industrie de l’animation, en particulier, a connu une croissance constante au cours des dernières années, les œuvres IP augmentant encore plus rapidement.

Par Yuki Kawamura

La pandémie a complètement perturbé les modes de consommation des médias, les préférences des téléspectateurs et redéfini la façon dont le contenu de divertissement est livré et consommé par le public à travers le monde. L’un des changements les plus importants au cours de cette période est passé de la télévision par câble traditionnelle à une variété de services de streaming OTT qui offrent un contenu mondial aux téléspectateurs locaux. L’industrie de l’animation, en particulier, a connu une croissance constante au cours des dernières années, avec une croissance encore plus rapide des œuvres IP. Selon un rapport KPMG de 2019, les travaux IP ont vu leur taux de croissance augmenter de 18,4 % de 2018 à 2019, contre 8,9 % pour les services.

Le marché japonais des dessins animés a également connu une augmentation phénoménale ces dernières années. En raison de la croissance rapide des plateformes de distribution telles que Crunchyroll, Netflix et Amazon, entre autres, l’anime japonais a trouvé un nombre remarquable de nouveaux preneurs.

Alors que l’augmentation de la consommation de divertissement mobile d’abord apporte l’animation à un public plus large (qui va au-delà des histoires pour enfants), il est important de noter que l’industrie n’a pas encore atteint son plein potentiel sur le marché indien. Selon une analyse du Boston Consulting Group et de la Confédération des industries indiennes, l’industrie indienne de l’animation et des effets visuels a le potentiel de capturer 20 à 25 % du marché mondial des AVGC (animation, effets visuels, jeux et bandes dessinées) ; cependant, à l’heure actuelle, il ne détient que 10 % de la part de marché mondiale.

L’héritage japonais

L’anime a été acclamé dans le monde entier pour son contenu et sa culture originaux basés sur le Japon, et ses techniques d’animation uniques – dans la mesure où il s’appelle “Japanimation”.

En Inde, cependant, le contenu d’animation a été, pendant longtemps, dominé par des acteurs américains et britanniques (avec des dessins animés tels que Tom & Jerry, Powerpuff Girls, Dexter’s Lab, Ed, Edd n Eddy, etc.), ayant peu ou pas de représentation des adresses IP japonaises. Ce n’est qu’au début des années 2000 que l’animation japonaise a connu un boom massif à la télévision indienne à travers des chaînes telles qu’Animax et Toonami, puis à la fin des années 2000 avec des versions doublées et sous-titrées de Shinchan, Pokémon et Doraemon jouant sur Pogo, Cartoon Network et Télévision Hungama.

Aujourd’hui, alors que les grands studios font progressivement sentir leur présence sur les marchés mondiaux et que Netflix, Amazon Prime Video et Sony continuent de mondialiser le contenu d’animation japonais, il est de plus en plus nécessaire de faire des paris importants sur l’animation japonaise sur le marché indien.

Apprendre et s’amuser

Les histoires et les leçons animées aident à perfectionner les compétences cognitives, émotionnelles et sociales des enfants dès leur plus jeune âge. Ils enseignent également des compétences de la vie réelle telles que lutter contre les difficultés, favoriser l’amitié, forger la détermination, avoir du courage et bien plus encore, qui sont souvent perdus dans le contenu d’action en direct. Avec de plus en plus d’enfants et de parents regardant à la fois du contenu ludo-éducatif et de divertissement sur le même écran, il n’y a pas assez de contenu maison pour les enfants des niveaux inférieurs et inférieurs de l’école primaire. De plus, alors que le public indien devient de plus en plus régional, vernaculaire et local, personne ne crée de contenu spécifiquement pour le marché indien.

Des synergies bien plus importantes sont envisageables à cet égard entre les marchés japonais et indien. Nous devons faire de nouveaux progrès en apportant du contenu d’animation sous licence en provenance du Japon pour combler ce manque d’approvisionnement en production, avec des personnages et des histoires fascinants, sous-titrés et doublés spécialement pour les téléspectateurs vernaculaires. De plus, nous devons chercher à permettre le développement de IP locales pour relever le défi de la popularité croissante de l’animation en Inde.

Si le fandom d’IP comme Doraemon, Shinchan et Naruto est quelque chose à faire, le public indien a déjà montré un appétit pour l’animation japonaise. Combinez cela avec l’augmentation de la demande de contenu ludo-éducatif pour les enfants et la famille, et il n’y a pas de meilleur moment pour présenter les adresses IP japonaises en Inde.

L’auteur est responsable du développement commercial et des partenariats, Akatsuki Inc.

