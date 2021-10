Blogger’s Park : publicité intelligente – The Financial Express

L’industrie de la publicité est un secteur très dynamique qui nécessite une interaction constante avec le public cible

Ces dernières années, le monde entier a surfé sur la vague d’une numérisation aiguë. Les entreprises déploient intensément la technologie dans leur structure opérationnelle pour obtenir un développement et une croissance maximum. Le changement de paradigme vers la technologie a favorisé l’émergence de l’intelligence artificielle (IA), de l’apprentissage automatique, de l’IoT, etc. Aujourd’hui, les entreprises sont devenues suffisamment agiles pour adopter ces technologies avec empressement pour obtenir des résultats de qualité.

Avantage de l’IA

Selon le rapport de Salesforce Research intitulé Enterprise Technology Trends, 83 % des responsables informatiques sont d’avis que l’IA et l’apprentissage automatique transforment l’engagement des clients et 69 % sont d’avis qu’ils transforment leur entreprise. L’IA a un impact énorme sur l’industrie de la publicité et transforme constamment le paysage publicitaire.

L’industrie de la publicité est un secteur très dynamique qui nécessite une interaction constante avec le public cible et une présence sur diverses plateformes de médias sociaux. Suivre les méthodes traditionnelles pour obtenir le rayonnement souhaité n’est pas possible dans l’écosystème numérique dense.

Les entreprises utilisent l’IA même pour les publicités statiques de base afin d’être plus efficaces et persuasives dans la livraison de leurs messages. On peut prendre l’exemple de McDonald’s. Afin de générer de la visibilité autour de leurs offres de café de spécialité McCafé à durée limitée, McDonald’s, en avril 2021, a embauché une agence de publicité. L’entreprise souhaitait connaître une augmentation de l’engagement et inciter les consommateurs en magasin à acheter, tout en mesurant les visites en magasin. Pour répondre à la demande, l’IA a généré des arrière-plans de marque à fort impact pour capter l’attention des utilisateurs et des photos natives pour intégrer McDonald’s dans le flux transparent de l’application mobile The Weather Channel. En conséquence, McDonald’s a été témoin de 79 % de visites de clients au restaurant dans les trois jours.

Un engagement plus élevé

Les chatbots en tant qu’élément essentiel de l’IA sont plus à la mode, aidant les entreprises à améliorer leurs ventes. Ces assistants virtuels sont connus pour amener le support client à de nouveaux sommets grâce au traitement du langage naturel. Selon les rapports de Capgemini, 75 % des entreprises utilisant des chatbots ont connu une augmentation d’au moins 10 % de la satisfaction client. Lufthansa, plus tôt cette année, est sorti avec un engagement significatif avec les conversations livrées par son agence de publicité, afin d’atteindre et d’interagir avec les voyageurs de tous les jours et les chercheurs d’aventure.

L’IA a poussé les campagnes publicitaires à des niveaux avancés grâce à son expérience utilisateur améliorée (UX) et à la réduction des erreurs humaines. Aujourd’hui, les agences de publicité s’efforcent d’en savoir plus sur les besoins et les intérêts (UX) de leur public, afin de pouvoir fournir le meilleur résultat possible.

Afin d’améliorer l’expérience utilisateur, Best Western a déployé l’IA pour interagir avec les consommateurs potentiels. Ayant un aperçu de leurs besoins, la technologie a conçu le meilleur plan de voyage possible pour répondre à leur aspiration de voyager le week-end, même au milieu de la période de voyage la plus chargée. En plus de cela, AI a également réduit le fardeau de la conception de l’itinéraire du voyage. Il a organisé des plans de voyage personnalisés, en gardant à l’esprit les demandes des consommateurs.

Toyota, pour le lancement du véhicule Prius Prime, a voulu offrir aux consommateurs quelque chose d’avant-gardiste pour maintenir l’idée d’un véhicule technologiquement intelligent. Par conséquent, il a déployé des conversations d’IA pour aider à initier une interaction avec les consommateurs, ce qui a constitué un chemin idéal pour engager et éduquer le public.

L’IA a simplifié la façon dont les publicités modernes sont faites et livrées à des publics cibles avec une efficacité accrue. Avec une vaste perspective encore à démêler, on peut dire que l’IA sera d’une grande importance pour façonner le secteur de la publicité.

Par conséquent, l’intervention de l’IA dans l’industrie publicitaire réduit la complexité du travail et entraîne une monétisation automatique. L’algorithme publicitaire détecte les consommateurs potentiels et, en comprenant leurs intérêts, affiche des publicités pertinentes. Par conséquent, en analysant l’ensemble du paysage, cela augmente la probabilité de conversions et améliore le retour sur investissement de l’entreprise.

