Blogger’s Park : quand les étoiles ne s’alignent pas

Par Samit Sinha

Les célébrités ne sont pas bon marché. Plus la célébrité d’une célébrité est grande, plus une marque doit dépenser d’argent pour se prélasser dans la lueur de sa gloire reflétée. Ainsi, malgré les énormes investissements marketing et les risques associés, qu’est-ce qui incite même les spécialistes du marketing les plus chevronnés à rechercher des célébrités pour approuver leurs marques ? La réponse réside clairement dans le fait que dans de nombreux cas, les mentions de célébrités offrent un retour sûr sur les investissements marketing. Mais il y a aussi quelques exemples qui tournent terriblement mal pour la marque, comme l’illustre le récent brouhaha impliquant Coca-Cola et Cristiano Ronaldo.

Terrain difficile

Il devrait être assez évident que la principale circonscription d’une célébrité est ses fans. Par conséquent, il va de soi qu’ils seraient plus soucieux de gérer leur image auprès de leurs abonnés que parmi les consommateurs des marques qu’ils soutiennent. Leur popularité – en dehors de leurs compétences et de leurs performances dans leurs domaines respectifs – dépend de leur image publique.

La seule véritable motivation pour les célébrités à soutenir les marques est de capitaliser financièrement sur leurs 15 minutes de célébrité, pendant lesquelles les marques font la queue pour monter sur leurs queues. L’inverse est très rare — bien qu’il y ait des exceptions ; notamment, la fille qui est devenue célèbre comme le visage d’Airtel. Cependant, dans la plupart des cas, le rapport de force penche résolument en faveur de la célébrité plutôt que des marques qu’elle soutient. C’est la principale raison pour laquelle l’obligation d’une célébrité envers les marques qu’elle soutient est plus contractuelle que morale. Il serait naïf de la part des spécialistes du marketing de s’attendre à autre chose.

Cela dit, les contrats entre les spécialistes du marketing et les célébrités ont tendance à être assez stricts et spécifiques, et le professionnalisme (sans parler de la menace de poursuites et de perte de revenus) oblige ces célébrités à s’acquitter de leurs responsabilités contractuelles. Mais en dehors de cela, les marques ont très peu de contrôle sur la conduite de la célébrité, ou d’ailleurs sur leur succès continu – que ce soit un scandale, comme dans le cas de Tiger Woods ou plus près de chez nous, Salman Khan, ou une perte soudaine de popularité, qui n’est pas rare, surtout dans le sport. Ceux-ci nuisent clairement à l’image de la célébrité plus qu’à celle des marques qu’ils soutiennent et, par conséquent, sont évidemment non intentionnels.

Devenir personnel

Ensuite, il y a des cas où des célébrités décident d’exprimer publiquement leurs opinions personnelles ou de prendre position sur des questions sociales et politiques controversées. Meryl Streep et Robert De Niro rôtissant publiquement un président en exercice, Colin Kaepernick assis pendant l’hymne national, Aamir Khan exprimant son insécurité face à l’atmosphère socio-politique en Inde et Deepika Padukone exprimant manifestement sa solidarité avec les étudiants de JNU, sont tous des exemples de célébrités exerçant leur liberté d’expression, que personne ne peut leur enlever. Ils ont tous les droits sur de telles déclarations et actions, à moins que leurs contrats de marque ne leur interdisent expressément de le faire.

Cependant, les célébrités ont l’obligation de s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles envers les marques qu’elles soutiennent et pour lesquelles elles sont grassement payées. Cela devrait les rendre extrêmement attentifs à s’assurer qu’ils ne nuisent pas directement à la réputation des marques qu’ils soutiennent. À mon avis, des exemples de conduite inacceptable seraient LeBron James tweetant de manière désobligeante ses problèmes avec un téléphone Samsung tout en étant payé une somme énorme pour l’approuver, et, dans une moindre mesure, Charlize Theron faisant des apparitions publiques portant une montre Christian Dior, tout en étant sous contrat avec Raymond Weil comme ambassadeur de la marque.

En conclusion, si les mentions de célébrités peuvent être mutuellement enrichissantes, elles peuvent également se retourner contre eux. Le mieux qu’une marque puisse faire pour sauvegarder ses intérêts – cela aussi, seulement dans une certaine mesure – est de conclure un contrat aussi complet que possible.

L’auteur est fondateur et associé directeur, Alchemist Brand Consulting

