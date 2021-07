Blogger’s Park : Réinitialisation virtuelle – L’Express Financier

Comme pour toutes les nouvelles technologies, certaines industries seront plus touchées que d’autres.

Saurabh Uboweja

L’audio/vidéo en ligne en direct est au cœur d’une industrie d’un billion de dollars qui comprend des réunions, des conférences, des expositions, des concerts, des webinaires, des salles de classe, des consultations, des réseaux, des messages, des discussions, des médias sociaux et maintenant des clubs et des salles de discussion audio. En croissance rapide avant Covid-19, il a atteint la vitesse d’évasion une fois que le monde s’est arrêté alors que les gens étaient enfermés chez eux. Ce qui a commencé comme un outil d’urgence est rapidement devenu la méthode dominante pour faire avancer les choses, qui fonctionnent le mieux avec une certaine forme d’interaction intime.

Une nouvelle aube

Alors que les blocages se relâchent à travers le monde – malgré le virus et ses mutants – et que de plus en plus de personnes sont complètement vaccinées, il est très peu probable que le monde revienne aux anciennes façons de faire tout ce qui précède. Au lieu de cela, des modèles hybrides uniques devraient coexister à l’avenir. Alors que les inefficacités des interactions physiques telles que l’accès, la distance, les coûts et la sécurité seront partiellement éliminées par les plateformes numériques, le besoin d’intimité sociale, d’interactions tactiles et d’une connexion personnelle plus profonde conduira à la nouvelle expérience physique. Les « interactions physiques » et les « lieux de travail hybrides » deviendront la nouvelle norme à mesure que les gens feront des choix judicieux quant au moment de se rencontrer hors ligne plutôt qu’en ligne, afin de faire les choses importantes de la manière la plus efficace. Le confort rapidement croissant avec l’audio/vidéo en ligne en direct dans toutes les couches économiques et sociales signifie moins d’obstacles à son adoption en tant que pratique régulière.

Comme pour toutes les nouvelles technologies, certaines industries seront plus touchées que d’autres. Toute industrie centrée sur les interactions physiques entre les personnes sera perturbée en premier. Des secteurs comme la fabrication et l’agriculture subiront le moins d’impact, mais finiraient par utiliser certaines de ces technologies de communication numérique à leur avantage. Des secteurs tels que les voyages et l’hôtellerie qui ont été les plus touchés en raison des blocages induits par la pandémie, connaîtront une sorte de renaissance. L’industrie des voyages d’affaires est susceptible de diminuer dans une certaine mesure en raison de moyens moins chers, plus rapides et plus accessibles de faire des affaires par voie numérique ; mais sera plus que compensé par son homologue de loisirs, car les gens cherchent à s’échapper de leur environnement domicile-travail-maison et font l’expérience du caractère physique des voyages et de nouvelles destinations.

Les perturbateurs

Au centre de cette réinitialisation se trouvent une multitude de plates-formes audio/vidéo virtuelles. Les logiciels de réunion en ligne comme Zoom, Microsoft Teams et Google Meet ne sont pas des applications simples aujourd’hui. Ils font partie et sont une extension des plates-formes de collaboration et de productivité multi-applications qui réinventent l’avenir du travail, de l’éducation, de la santé et du divertissement, perturbant potentiellement les modèles traditionnels de plusieurs milliards de dollars dans ces secteurs. Ils ont tous grandi entre 10 et 30 fois au cours des 18 derniers mois. Alors que le taux de croissance diminuera considérablement après les multiples augmentations de l’année dernière, à un niveau plus modeste de 40 à 50 % au cours des cinq prochaines années, pour finalement s’établir à 10 à 20 % sur le long terme, ces plates-formes sont là pour rester. L’audio en ligne en direct a permis à des start-ups telles que Clubhouse et Twitter Spaces (construits sur la plate-forme principale de Twitter) de créer un nouveau créneau dans l’espace d’interaction sociale et de divertissement.

S’il est impossible d’imaginer la forme finale que prendront certaines de ces plateformes, la réponse initiale est plus que prometteuse pour encourager les investisseurs à forte croissance à injecter de l’argent derrière elles.

Clubhouse a récemment levé 4 milliards de dollars lors d’un cycle de série C, tandis que Zoom a atteint une capitalisation boursière supérieure à 100 milliards de dollars en raison de sa récente hypercroissance. Ils sont tous les deux là pour rester avec leurs grands concurrents plus sophistiqués qui s’efforceront de lancer des plates-formes similaires ou de racheter les opérateurs historiques. Dans les deux cas, chacun évoluera davantage et inspirera un grand nombre de nouveaux entrants à se développer et à tirer parti de nouveaux modes d’interaction, qui finiront par se fondre dans le traditionnel, plutôt que de le remplacer complètement.

L’auteur est associé directeur, BOD Consulting

