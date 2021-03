Blogger’s Park: résister à l’épreuve du temps

De nombreuses industries ont adopté la demande de produits sans danger pour une pandémie

Par Raj Patel

Anti-bactérien, antiviral, renforcement de l’immunité, sécurité et hygiène: ce sont quelques-uns des mots les plus courants liés à la pandémie qui ont régné sur notre vocabulaire tout au long de 2020 et continuent de tenir une place ferme même en 2021. Alors que beaucoup le pensent la pandémie est là pour rester, sa longévité ne peut être que spéculée. Cela a affecté la façon dont nous travaillons, abordons les problèmes sociaux, notre santé mentale et physique, et bien plus encore.

De toute évidence, cela a également changé la psyché générale des consommateurs. L’hygiène et la sécurité sont intégrées dans tous les produits de détail et de consommation – des produits sans contact aux ventilateurs antibactériens. Cependant, la question se pose: ces produits pandémiques et ces restrictions continueront-ils alors que le monde s’ouvre lentement à davantage d’expériences en personne? C’est peu probable pour les raisons suivantes.

Facteur de viabilité

La plupart des gens recherchent des produits à la fois fonctionnels et esthétiques. Cependant, cela n’implique pas la balise «antivirus». Pour la plupart des consommateurs, il s’agit de faire le travail. Et s’ils pensent que les produits conventionnels sont à la hauteur, alors la nécessité d’avoir des produits sans danger pour une pandémie diminue.

Par exemple, le ventilateur antibactérien susmentionné n’est pas quelque chose qu’un acheteur habituel rechercherait, tout en choisissant un ventilateur de plafond pour sa nouvelle maison. Des facteurs tels que l’esthétique, l’installation et la consommation d’énergie, pour n’en nommer que quelques-uns, seront pris en compte. Les consommateurs continueront de valoriser les performances avant le placement, ce qui affectera également l’avenir des produits sans danger pour les pandémies sur le marché.

Les produits pandémiques nécessitent une couche supplémentaire de traitement. Ils ont besoin de différents produits chimiques et détails de fabrication qui impliquent des ressources supplémentaires, une expertise en la matière et, sans parler, des coûts. En conséquence, de nombreux fabricants risquent de ne pas suivre la frénésie des produits pandémiques à long terme et pourraient finir par fermer complètement cette verticale.

D’autre part, la hausse du coût de fabrication de ces produits augmentera également de façon exponentielle le prix de vente, ce qui peut ne pas convenir au budget d’un consommateur régulier. Lorsque les gens perdent leur viabilité économique et leurs sources de revenus, la vente de produits pandémiques à prix élevé ne complétera pas la consommatrice qui cherche à optimiser son budget.

De nombreuses industries ont accepté la demande de produits sans danger pour la pandémie. Si l’équation offre-demande est étudiée, elle joue souvent défavorablement sur l’objectif du produit. Par exemple, l’industrie des stratifiés crée déjà des produits résistants aux virus. Cependant, la clause de sécurité en cas de pandémie limite le facteur de créativité, ce qui minimise le décor personnalisé pour beaucoup. Différents produits chimiques et processus entrepris pour créer ces produits spécifiques annulent la voie de l’innovation produit et, par conséquent, affectent l’expérience d’achat.

Charme hors ligne

Le besoin de nouvelles expériences est intimement lié au modèle d’achat du consommateur. On a beaucoup parlé de la dynamique de changement de vie de la pandémie. Par exemple, une expérience de magasinage en temps réel au centre commercial, attraper un film, voyager vers des destinations internationales, etc., cesserait d’exister ou prendrait du temps à se rétablir.

Cependant, une quarantaine de pays dans le monde ont déjà ouvert leurs frontières aux touristes internationaux, tandis que cinq pays, dont l’Inde, accueilleront bientôt des touristes d’outre-mer.

Dans le même ordre d’idées, les consommateurs sont déjà en train de passer à l’expérience d’achat « ancienne normale » et souhaitent sortir des limites que pose le nouveau coronavirus. Avec les précautions de sécurité en place, les théâtres assistent à une augmentation du nombre de personnes qui reviennent pour une expérience cinématographique authentique.

Les humains sont des animaux sociaux, et si les expériences en ligne sont pratiques, les expériences hors ligne puisent dans l’instinct de connexion du consommateur. En conséquence, les anciens modes de consommation font lentement leur chemin et renforcent leur position sur le marché.

L’auteur est directeur, Royale Touche

