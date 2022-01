Blogger’s Park : retrouver de l’éclat – The Financial Express

Par Shivaji Dasgupta

Comme on pouvait s’y attendre, le secteur de la vente au détail de luxe en Inde a subi une baisse de 33% au cours de la première année de Covid, selon les estimations d’Euromonitor. De manière assez inattendue, la même source a confirmé que le secteur était assez proche de retrouver sa stature en 2021, certainement le résultat d’un comportement évolutif des consommateurs.

Pour commencer, alors que 30% des salariés indiens ont été durement touchés par la pandémie, 70% fonctionnaient plutôt normalement, avec des emplois et des primes totalement intacts. Les récits populaires ont tout naturellement tourné vers les premiers, alors qu’à vrai dire, l’arsenal monétaire des seconds était continuellement renforcé par une épargne plus élevée. C’était une fonction de dépenses nulles pour des expériences haut de gamme, des vacances et une cuisine raffinée, complétée par une envie toujours croissante de faire des folies, résultat d’une captivité involontaire.

Le nouveau gardien

Les magasins expérientiels étaient généralement les gardiens du commerce de détail de luxe, mais la pandémie a imposé leur suspension temporaire. En conséquence, l’acheteur a abandonné ses inhibitions conventionnelles et a choisi de découvrir sa manne en ligne, non seulement pour la sélection mais, en fait, pour l’achat – pas besoin de toucher et de ressentir. Les premiers rapports suggèrent une augmentation significative du commerce électronique haut de gamme, des sacs aux bijoux, alors que nous tentions tous de rétablir une normalité insaisissable. Aujourd’hui, les magasins rouverts seraient pleins, mais même si de nouvelles vagues réapparaissent, le client trouvera sûrement du réconfort dans les boutiques numériques.

Vous pouvez bien croire que la pandémie a sévèrement restreint les rencontres sociales et, par conséquent, la possibilité d’afficher le matériel chic nouvellement acquis. Il existe maintenant des preuves suffisantes que la motivation d’achat passe de la démonstration à la possession. Les gens faisaient leurs achats pour se faire plaisir et en prévision de jours plus heureux à venir, un sentiment émotionnel positif dans les moments difficiles. Cela rappelle assez, bien que plus élevé, le légendaire effet rouge à lèvres aux États-Unis (à l’origine de la Grande Dépression), où les femmes affichaient leurs lèvres rouges pour défier les impositions débilitantes.

La tendance à la vente directe aux consommateurs a également coïncidé avec la pandémie, alimentant davantage l’habitude de l’adoption numérique haut de gamme. Les clients du luxe se préparaient déjà à des entreprises miniatures sur mesure, de haute qualité et d’exclusivité, accélérant ainsi davantage la spontanéité des achats en ligne. En vérité, ce secteur gagne également en popularité ces derniers temps, en particulier les produits de bien-être et de beauté haut de gamme, car nous passons plus de temps de qualité avec nous-mêmes. La consommation de luxe opère désormais sur des trajectoires parallèles – la marque héritée de DLF Emporio et l’entrepreneur passionné sur Facebook. Les premiers stades du métavers alimenteront également l’élan, car les chercheurs peuvent ressentir la présence réaliste des marques en ligne, devenant ainsi des substituts crédibles d’expériences réelles.

Shopping pour se sentir bien

Il conviendrait donc d’appeler cette résurgence du luxe un revival shopping, certainement moins morbide que vengeance. Il s’agit d’un renouveau véritablement holistique qui va au-delà de la reconstitution du répertoire personnel, s’étendant brusquement à un moral enthousiasmant et à une estime de soi perçue. En tant que valeur ajoutée inestimable pour la société dans son ensemble, cela permet de sauver et d’augmenter les emplois, car ce secteur est un employeur prolifique de personnes qualifiées.

Pour comprendre l’impact intégré du revival shopping, en mettant l’accent sur le luxe, nous devons commencer par la santé mentale, fondement de notre bien-être général. Notre exposition extérieure est encore fortement limitée (voyages internationaux notamment), et la joie d’acquérir des biens inestimables opère comme un heureux substitut, un symbole de continuité. Nous les partagerons toujours avec nos amis les plus chers, même en ligne, et consacrerons plus de temps et d’efforts à prendre soin de nous-mêmes. Alors que les mariages et les fêtes réapparaissent, le collier et le sac à main reprendront la pole position dans le théâtre du vivant.

En résumé, la pandémie continue n’a pas seulement ressuscité le marché des produits de luxe, mais a modifié le comportement des consommateurs de manière assez permanente, ce qui, fait assez intéressant, est une police d’assurance durable pour les gens, réconfortant sûrement l’écosystème anxieux.

L’auteur est MD, Inexgro Brand Advisory

