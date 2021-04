Blogger’s Park: réussir dans un monde sans cuisine

Si les spécialistes du marketing souhaitent continuer à personnaliser et à générer des performances, ils devront se concentrer sur une solution programmatique avec une identité basée sur les personnes qui renvoie aux données des éditeurs propriétaires.

Par Ashish Sinha

Premièrement, «sans cuisine» est un peu un abus de langage. Ce dont les gens parlent vraiment, c’est d’un monde sans cookies tiers (3PC). Depuis que Google a annoncé son intention de supprimer la prise en charge des 3PC sur son navigateur Web Chrome, les sociétés de technologie publicitaire, les agences et les éditeurs se démènent pour trouver une solution pour remédier à cette perturbation. Alors, que fait Google au lieu d’une alternative aux 3PC? Dans le cadre de son Privacy Sandbox, Google prévoit de s’appuyer sur des segments de cohorte agrégés basés sur le comportement de navigation d’un utilisateur, ou Federated Learning of Cohorts (FLoC).

L’annonce de Google fait suite aux récentes mises à jour de confidentialité et aux annonces de la société et de ses concurrents. Bien que les changements puissent sembler bien intentionnés, en réalité, ils affectent la communauté marketing dans son ensemble sans accès à des données exploitables, tout en permettant aux grandes plates-formes de consommateurs de continuer à construire des jardins clos au nom de la vie privée des consommateurs. Cela signifie que les nouvelles règles ne s’appliqueront pas à Google.

Alors, pourquoi ces identifiants sont-ils essentiels pour les spécialistes du marketing? Ils ont été la principale monnaie d’identification des utilisateurs en ligne et dans les applications, et ont un impact sur l’identification, en atteignant les bons utilisateurs et les bons publics. Il permet également aux spécialistes du marketing de diffuser des publicités personnalisées avec une vision claire de la mesure, de l’optimisation et des performances. Les 3PC ont été largement considérés comme un élément d’identité, et les annonceurs devront ajuster leur cap lorsqu’il s’agit de diffuser des publicités personnalisées. L’analyse et l’attribution basées sur les 3PC seront beaucoup moins efficaces.

Comment les spécialistes du marketing réagissent-ils aux nouvelles? Environ 80% des spécialistes du marketing dépendent des 3PC, qui sont utilisés pour bien plus que la diffusion d’annonces. Lorsqu’ils seront partis, cela perturbera les composants clés de l’ensemble de l’écosystème de la publicité numérique et de l’expérience: 83% pensent que leurs efforts de publicité numérique seront modérément à significativement affectés.

Les données de première partie sont roi

Google, dans son annonce, a également souligné le rôle essentiel des données de première partie et s’est engagé à soutenir les fournisseurs qui choisissent d’exploiter d’autres identifiants au niveau de l’utilisateur, après que les 3PC soient obsolètes dans Google Chrome. Lorsque WhatsApp a récemment annoncé des mises à jour de sa politique de confidentialité, il y a eu un tollé d’utilisateurs du monde entier. Ce qui ressort clairement du contrecoup, c’est que les consommateurs se soucient de leurs données et les valorisent. Les projecteurs portent désormais sur la façon dont nous gérons les données des consommateurs.

Les organisations qui croient en l’esprit du Web ouvert ont des solutions saines et tout aussi efficaces qui tirent parti du trafic authentifié pour servir des médias personnalisés, tout comme Google le fait sur ses propriétés. Les spécialistes du marketing et les éditeurs doivent tirer parti des solutions pour créer et activer leurs stratégies de données de premier plan. Les données de première partie les aideront à entretenir des relations personnalisées avec leurs clients sur les canaux détenus et payants, permettront aux détaillants de débloquer de nouvelles sources de revenus via des réseaux multimédias clés en main et aux éditeurs de maximiser la valeur de leur public, tout en respectant la vie privée des consommateurs.

Passer de 3PCs

Les 3PC ont toujours été défectueux. Ils ne sont pas basés sur des personnes, ce qui conduit à des inexactitudes, et ne sont pas persistants non plus. Les 3PC peuvent être supprimés par les navigateurs et par les utilisateurs; ils ne peuvent pas identifier avec précision les personnes au fil du temps. Donc, cela ne devrait pas être une surprise qu’ils partent. L’impact est double. La plupart des éditeurs comptent sur les 3PC pour gagner de l’argent. S’ils ne peuvent pas identifier et atteindre leurs utilisateurs, ils auront moins d’opportunités de revenus. Les consommateurs peuvent être «fatigués par les publicités» en voyant des publicités répétitives et moins personnalisées.

Si les spécialistes du marketing souhaitent continuer à personnaliser et à générer des performances, ils devront se concentrer sur une solution programmatique avec une identité basée sur les personnes qui renvoie aux données des éditeurs propriétaires. D’un point de vue stratégique, il est également important de considérer l’identité comme une solution capable de gagner dans un monde déprécié du 3PC.

L’auteur est directeur général, APAC & MEA, Epsilon

