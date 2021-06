Blogger’s Park : seuls les plus rapides survivront

La pandémie a bouleversé le comportement des consommateurs, et la courbe d’adoption de produits plus récents, meilleurs et pertinents est à son comble

Par Atul Hegde

Il y a environ un an, j’ai commis l’erreur cardinale de commander un repas avec une option de livraison à domicile à partir d’une application qui était la meilleure de sa catégorie en matière de réservation de table, en particulier dans les restaurants gastronomiques de ma ville. J’ai juste supposé qu’ils seraient tout aussi bons pour se faire livrer de la nourriture du même restaurant où ils m’ont si efficacement obtenu des réservations. Mais ce n’était rien de moins qu’un désastre ; ils ont complètement bâclé une simple livraison. Aujourd’hui, en raison d’une série de blocages forcés, une grande partie de leur activité provient de la livraison de nourriture, et ils sont très bons dans ce domaine.

La pandémie a bouleversé le comportement des consommateurs, et la courbe d’adoption de produits plus récents, meilleurs et pertinents est à son comble. Il ne s’agit plus de savoir si une marque doit s’adapter aux évolutions du marché et aux préférences des consommateurs ; il s’agit maintenant de savoir à quelle vitesse ils peuvent s’adapter. Si les marques ne voient pas ce changement et n’agissent pas en conséquence, elles seront bientôt hors de propos. Les 15 derniers mois environ sont de loin les plus rapides que j’ai vu changer les habitudes de consommation ainsi que l’adoption de la marque. Il y a un changement tectonique et il est fascinant de voir comment les marques relèvent ce défi avec aplomb. Les catégories qui ont été les plus durement touchées sont également celles qui affichent les réponses les plus agiles.

Rester en vie

L’industrie du voyage et de l’hôtellerie – l’un des secteurs les plus touchés – a de belles histoires d’innovation de produits qui ont gardé les marques pertinentes et vivantes même en cas de chute des ventes. Emirates a été le premier à lancer une assurance Covid mondiale pour tous ses voyageurs. Cela ne s’est pas arrêté là. La marque est passée du déploiement d’uniformes d’EPI spéciaux pour le personnel, célébrant un équipage de conduite entièrement vacciné, à la recherche de sources de revenus supplémentaires avec des promotions agressives sur l’achat de miles à des tarifs réduits. La marque Emirates est restée pertinente pour son principal consommateur. Plus près de nous, une ancienne marque comme Taj Hotels s’est rapidement rendu compte qu’elle devait pousser la livraison de nourriture et a lancé sa propre application de livraison de nourriture. Fidèle également à sa philosophie de marque, le groupe Taj était à la pointe des opérations de secours Covid, que ce soit en fournissant des repas ou des options de séjour pour nos guerriers Covid de première ligne.

L’industrie automobile, qui a été confrontée à des défis de production, a également fait preuve d’une ténacité incroyable pour rebondir ; et certains segments ont enregistré des ventes record. Des marques de luxe comme BMW ont lancé un programme de vente sans contact qui garantit un contact minimum dans le monde réel lors de l’achat de votre véhicule. Mercedes a eu une série de lancements dans tous les segments, et presque tous alimentés numériquement.

Les opportunistes

Nous avons également vu de bons exemples dans les secteurs d’opportunité – des secteurs qui ont bénéficié d’habitudes de consommation en évolution rapide, comme les paiements numériques et les produits de grande consommation. Le boom de l’immunité a alimenté de multiples innovations d’anciens chevaux de bataille FMCG et également des start-ups dans cet espace. Des marques comme Dettol, Dabur et Unilever ont toutes lancé de nouveaux produits et variantes à une vitesse incroyable et ont rencontré un succès auprès des consommateurs.

Les paiements numériques ont connu une adoption incroyable par les consommateurs : en 2020, l’Inde s’est classée n°1 des transactions de paiement en temps réel. L’épine dorsale des paiements UPI a changé la façon dont l’Inde traite. Vous pouvez désormais ouvrir des comptes bancaires à la maison, bénéficier de tous les prêts de détail sans aucune réunion physique, car tout le KYC se fait en ligne.

Ces temps ne ressemblent à aucun autre dont nous avons été témoins au cours de notre vie. C’est incroyable de voir comment les entreprises maintiennent leurs marques en vie grâce à une combinaison d’une grande innovation de produit, d’un message de marque précis et, surtout, d’une vitesse de mise sur le marché incroyable. C’est vraiment un cas de « seuls les plus rapides survivront ».

L’auteur est co-fondateur, Rainmaker Ventures

