Blogger’s Park : voyages dans le passé

Il doit y avoir un lien clair avec l’objectif et les attributs de votre marque

Par Ronita Mukerjee

Cadbury Dairy Milk a récemment lancé un tout nouveau TVC qui a fait réfléchir, sourire et réfléchir à l’Inde. Ce qui est intéressant, c’est que le TVC n’est pas vraiment nouveau. Il s’agit plutôt d’une nouvelle version d’une publicité vieille de près de 30 ans.

Qu’est-ce qui a rendu le TVC si attrayant ?

La publicité originale de Cadbury a brisé les barrières dans les années 90. Et près de trente ans plus tard, c’est cet esprit de changement très dynamique qui a aidé Cadbury Dairy Milk à toucher à nouveau une corde sensible chez les consommateurs. Le clin d’œil évident au changement des rôles de genre était encourageant ; cependant, il y a quelques autres ajustements qui ont fait briller la stratégie de la nostalgie.

Rester réel

Dans l’annonce originale, la fille Cadbury et son partenaire semblaient sortir tout droit d’un catalogue de mode. Vous souvenez-vous des cheveux longs et brillants de la Cadbury Girl et du sourire parfait du joueur de cricket ?

Coupé à 2021, et nous avons la belle Kavya Ramchandran, la joueuse de cricket qui portait ses cheveux noirs et son teint miel avec tant de grâce et de confiance. Et le garçon de Cadbury était tout simplement adorable – de ses vêtements à son apparence, il était “réel de tous les jours”. Réel, mais ambitieux. Cela reflète très bien les changements que nous observons dans les notions de beauté et l’accent mis par les consommateurs sur l’inclusion, la réalité et l’authenticité.

Il y a aussi beaucoup à dire sur les «temps de pandémie» actuels que nous vivons qui font de la nostalgie un thème puissant lorsqu’elle est exécutée correctement. En tant que génération Covid, nous avons soif du confort du passé, une époque où nous étions plus en contrôle.

Cette publicité entraînera-t-elle une augmentation des ventes ? Trop tôt pour le dire. Cependant, la marque a brillamment réussi à équilibrer son statut d’héritage avec une pertinence moderne. Il a rappelé à tout le monde l’original et puissant Cadbury Dairy Milk.

Revivre le bon vieux temps

Paper Boat est l’enfant d’affiche d’une marque née de la nostalgie. Leur promesse même est de servir d’anciennes saveurs préférées dans de nouveaux avatars pratiques. Il fait appel à tous ceux qui aspirent à des temps plus simples depuis leur enfance.

L’année dernière, l’espace F&B et OTC a explosé avec de nouvelles marques qui offraient la sagesse traditionnelle pour la santé et l’immunité. Pour les personnes averses aux pilules, les « remèdes de cuisine emballés » et les solutions ayurvédiques étaient à la fois réconfortants et rassurants.

L’espace de soins personnels exploite également très efficacement la nostalgie. L’huile capillaire de parachute a rendu le «champi» séculaire à nouveau cool avec un nouveau récit – vous avez besoin d’un bon massage de la tête pour affronter les hauts et les bas de la vie quotidienne moderne. Avec des consommateurs désireux de revenir à leurs racines, la nostalgie est une plate-forme riche non seulement pour les TVC, mais aussi pour l’innovation produit, l’emballage et l’expérience produit.

La nostalgie fonctionne également bien si une marque veut mettre en avant la bonté naturelle. Les marques de produits laitiers représentent souvent des granges et des fermes pour transmettre une qualité pure. Cependant, la nostalgie est un territoire délicat et elle ne mène pas toujours au succès.

S’il est mal exploité, il peut vous faire paraître old school et hors de propos. Lorsque le diable d’Onida a fait son retour, les consommateurs ont eu des réactions mitigées. Le contexte de « l’envie du voisin », tel qu’il est, n’était peut-être pas aussi valable.

La nostalgie est une stratégie marketing tentante. Tout le monde aime un voyage dans le passé. Comment faire en sorte que la nostalgie inspire plus qu’un sourire ? Demandez-vous si la nostalgie correspond à votre ambition pour la marque. Que fait la nostalgie pour votre capital de marque ? Les consommateurs vont-ils vous voir sous un jour nouveau et favorable ? Insufflera-t-il de nouvelles actions à votre marque ?

Pour résumer, la nostalgie ne peut pas se suffire à elle-même. Il doit y avoir un lien clair avec l’objectif et les attributs de votre marque. Et, enfin, il doit y avoir un contexte consommateur et culturel pertinent.

L’auteur est directeur exécutif, services à la clientèle, Landor & Fitch

