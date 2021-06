Blogger’s Park : YouTube vs créateurs

Pour les annonceurs, c’est une bonne occasion d’aller au micro et d’affiner leur ciblage, tout en s’assurant que tout cela se déroule dans un environnement sans danger pour la marque.

Par Gopa Kumar

YouTube a annoncé des changements majeurs dans sa politique de monétisation vidéo, qui permet à l’entreprise de diffuser des publicités sur tout le contenu vidéo à partir de ce mois. Cependant, seuls les créateurs qui se sont qualifiés pour le Programme Partenaire YouTube (YPP) seront payés. Et cela a créé beaucoup de dissonances avec les créateurs en général.

Avant d’aborder ses avantages et ses inconvénients pour les annonceurs/marques et, plus important encore, les créateurs et, bien sûr, les utilisateurs en général, voici un aperçu du Programme Partenaire YouTube. Le programme permet aux créateurs de contenu qui ont au moins 1 000 abonnés de monétiser leurs vidéos et de partager les revenus que YouTube gagne des annonceurs. Il s’agit d’un partenariat entre YouTube et les créateurs pour créer du contenu et fournir une plate-forme pour son contenu afin d’engager davantage d’utilisateurs sur YouTube et, ainsi, de gagner de l’argent grâce à la publicité.

Qu’est ce qui a changé

Le changement est qu’avant cette mise à jour, YouTube plaçait des publicités uniquement sur les plateformes de créateurs qui faisaient partie du Programme Partenaire YouTube avec un certain nombre d’abonnés et de vues. Désormais, YouTube peut placer des annonces sur n’importe quel contenu de son choix. Cependant, les créateurs qui ne font pas partie du Programme Partenaire YouTube ne percevront pas de revenus grâce aux publicités organisées par YouTube sur leurs vidéos. De plus, étant donné que l’inventaire s’est ouvert, il y a des chances que le coût de la publicité sur ces derniers diminue ou devienne moins cher.

Ainsi, une retombée positive de ces conditions révisées serait la flexibilité pour les annonceurs de choisir les créateurs sur le contenu desquels ils souhaitent placer une annonce. Au départ, les marques devaient s’appuyer uniquement sur les créateurs qui faisaient partie du Programme Partenaire YouTube. Cela donne aux marques un contenu diversifié dont elles ont tant besoin pour décider où leurs publicités doivent apparaître. Cela permettra un ciblage au niveau micro et atteindra des genres de niche de créateurs ou de contenu.

L’inconvénient de cette décision pour les marques et les annonceurs est que, étant donné que les publicités seront diffusées sur divers contenus, les chances que les publicités soient diffusées n’importe où et ne soient pas sûres pour la marque sont élevées. Les marques seront exposées à des risques lorsqu’elles diffuseront des publicités sur les chaînes les plus récentes ou qu’elles seront diffusées sur du contenu créé par de plus petits créateurs qui ne correspondent pas à leur philosophie globale de marque en termes de sensibilité et de pertinence.

La dissonance des créateurs

Le mécontentement parmi les créateurs est apparent — et évident — parce que les créateurs qui remplissent les conditions requises pour le Programme Partenaire YouTube après avoir acquis une certaine portée et des vues reçoivent une part des revenus générés par les publicités placées sur leurs vidéos. Ces nouvelles politiques créeront le chaos, car les créateurs de contenu beaucoup plus petits auront également des publicités sur leur contenu, ce qui aura un impact important sur la génération de revenus pour les plus gros joueurs, car YouTube peut préférer exécuter les inventaires publicitaires sur des vidéos non partenaires et économiser sur ses revenus. partager.

YouTube essaie de monétiser le contenu, grand ou petit, et de profiter également de sa portée inégalée. Les créateurs vont-ils déménager ? je ne pense pas; principalement en raison de l’audience que YouTube fournit. Toute mesure drastique ne se produira que si les revenus des créateurs baissent considérablement. Toute plate-forme concurrente aimerait également observer les réactions des créateurs, puis modifier leurs politiques si nécessaire.

Il est impératif que tous les créateurs comprennent l’impact des nouvelles directives sur eux et les changements qu’ils doivent apporter à l’avenir. Tout compte fait, les créateurs font partie intégrante de l’écosystème et les opportunités d’atteindre un nouveau public via YouTube sont immenses. Il y a suffisamment de marge pour la croissance et la monétisation. Pour les annonceurs, c’est une bonne occasion d’aller au micro et d’affiner leur ciblage, tout en s’assurant que tout cela se déroule dans un environnement sûr pour la marque.

L’auteur est COO, Isobar India

