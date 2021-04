Blogue en direct Baylor vs Gonzaga 2021: mises à jour du championnat masculin du tournoi NCAA

Gonzaga et Baylor ont été les deux meilleures équipes de basketball universitaire masculin toute la saison. Les Bulldogs et les Bears étaient censés jouer le 5 décembre, mais le jeu a été annulé en raison de Covid. Lundi soir, ils s’affronteront dans le match de championnat du tournoi NCAA 2021.

Gonzaga tente de devenir la première équipe masculine de basket-ball universitaire à terminer la saison en tant que champion national invaincu depuis que les Indiana Hoosiers l’ont fait en 1976. Les Bulldogs avaient besoin d’un batteur à la sonnerie près d’un demi-terrain de la star de première année Jalen Suggs pour battre UCLA en prolongation de deux jours. plus tôt. Avant d’être poussés au bord du gouffre par les Bruins, les Zags avaient franchi le palier avec une marge moyenne de victoire de près de 24 points par match.

Les Zags ont trois All-Americans AP avec Suggs dans la zone arrière, Corey Kispert sur l’aile et Drew Timme au centre. Le garde junior de Redshirt Joel Ayayi, un handler de 6’5 de la France, a également été nommé une mention d’honneur en tant qu’All-American. Gonzaga peut jouer dans une petite conférence, mais leur succès n’est pas un hasard. Il s’agit de la liste la plus chargée du pays et mérite de figurer parmi les meilleures équipes de basket-ball universitaire des 30 dernières années s’ils battent Baylor dans le match pour le titre.

Baylor a menacé de rester invaincu en commençant la saison 18-0 avant de faire une pause pour Covid pendant trois semaines. Les Bears abandonneraient finalement deux matchs, mais ils sont revenus pour être une force de la nature dans le tournoi. L’équipe de Scott Drew a fait exploser Houston dans le Final Four et a gagné confortablement tout au long de ce tournoi.

Les Bears ont eux-mêmes plusieurs All-Americans avec Jared Butler et Davion Mitchell dans les équipes tandis que MaCio Teague a reçu une mention honorable. Les trois gardes ont été à la base du succès de Baylor toute l’année et leur donne une chance légitime de faire tomber une puissante équipe de Gonzaga au bord de l’histoire.

Nous allons bloguer en direct le match du championnat national toute la nuit. Cela devrait être un jeu incroyable.

Baylor vs Gonzaga, blog en direct du championnat de la NCAA