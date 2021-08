Blondie annonce un nouveau NFT pour célébrer le 93e anniversaire d’Andy Warhol

blonde ont annoncé une nouvelle collaboration NFT avec Hackatao pour célébrer le 93e anniversaire d’Andy Warhol.

La série d’art cryptographique, surnommée “Hack The Borders”, sera publiée sur la plate-forme d’enchères en ligne d’art numérique Nifty Gateway le mois prochain. L’œuvre est basée sur le tout premier portrait numérique de Warhol de la chanteuse de Blondie Debbie Harry, tourné en 1985.

L’œuvre unique en son genre, que Blondie a qualifiée de «manifestation actuelle du mouvement punk rock», atterrira le 6 août via Nifty Gateway, pour célébrer ce qui aurait été le 93e anniversaire de Warhol.

“J’ai entendu parler de Hackatao très tôt lorsque le phénomène NFT s’est généralisé”, a déclaré Chris Stein de Blondie dans un communiqué. « Andy, qui a adopté la technologie moderne, aurait certainement frappé Warhol NFT. Je suis attiré par le manque de contrôle qui jusqu’à présent est un facteur important dans tout cela.

Debbie Harry a ajouté : « L’expansion et la découverte de la technologie m’ont toujours fasciné, tout comme Andy. J’aime l’idée d’honorer sa mémoire le jour de son anniversaire cette année avec notre collaboration avec Hackatao.

Expliquant l’idée derrière le projet, Hackatao a déclaré : « Nous aimons penser à notre art comme quelque chose d’intemporel et d’universel, un peu comme la musique et l’héritage emblématique de Blondie. Faire un projet avec Blondie n’est pas seulement une collaboration avec un groupe, c’est une collaboration avec l’histoire de la musique et de l’art.

« Andy Warhol a également été une inspiration artistique pour nous pour son utilisation des couleurs et sa manière de rendre l’art accessible à tous. Pour Hack the Borders, nous avons choisi de sortir le projet le 6 août, qui n’est pas seulement l’anniversaire d’Andy, mais aussi de S. de Hackatao. Nous avons pensé que c’était un moyen parfait de rendre hommage à son génie et de nous connecter davantage au projet.

En juin, il a été annoncé que Blondie serait la tête d’affiche du Festival du Monde Cruel en 2022. Le festival d’une journée mettra également en vedette Psychedelic Furs, Violent Femmes, Echo & the Bunnymen, English Beat, Public Image Ltd., Berlin, Missing Persons, Christian Death, the Damned, the Church, et plus encore. Les billets pour l’événement du 14 mai sont en vente maintenant.

