Blondie, Bauhaus et bien d’autres en tête d’affiche du Cruel World Festival 2022

blonde, Devo, Bauhaus, et Morrissey font partie des artistes qui se produiront à Pasadena, le Cruel World Festival reprogrammé en Californie, désormais prévu pour le 14 mai 2022 à Brookside au Rose Bowl.

Le festival d’une journée mettra également en vedette des fourrures psychédéliques, femmes violentes, Echo & the Bunnymen, English Beat, Image publique Ltée, Berlin, les personnes disparues, la mort chrétienne, les damnés, l’église, etc. Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 11 juin à 12 h 00 HNP.

La programmation du Cruel World Festival 2022 maintient en grande partie les artistes à l’affût pour le festival inaugural 2020―qui a été annulé en raison de la pandémie de Covid-19―intact ; seuls Gary Numan et Marc Almond ont abandonné l’affiche et les pionniers du punk les Damned ont été ajoutés à la programmation. Le site du festival a également changé, passant de Los Angeles’s Grounds at Dignity Health Sports Park au site de Pasadena.

En termes de précaution en matière de santé et de sécurité, le site Web de Cruel World indique: «Nous suivrons tous les mandats liés au COVID-19 applicables au festival et fournirons plus d’informations à l’approche du festival.»

Gerald Casale de Devo a déclaré dans une déclaration à Rolling Stone : « Les promoteurs de Cruel World 2020 étaient en effet prémonitoires avec le titre de leur festival. Covid-19 a déclenché un monde de douleur et a mis sur la glace leur liste de seaux d’artistes influents. En mai 2022, cette glace fondra enfin et Devo sera honoré de faire partie de tout cela. »

En plus des légendes new wave et post-punk à l’affiche, des artistes plus récents comme Cold Cave, TR/ST et Blaqk Audio se produiront également pendant le festival. “Nous sommes très honorés et ravis de rejoindre autant d’artistes qui nous ont inspirés pour Cruel World”, a déclaré Davey Havok de Blaqk Audio dans une déclaration à Rolling Stone. « Jamais un festival ne s’est vanté d’une plus grande programmation. La seule vraie cruauté sera de manquer qui se produira pendant notre même créneau horaire. »

Pour plus d’informations sur le festival et les options de billets, visitez le site Web officiel du Cruel World Festival.