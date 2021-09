Blondie Bring Festive Cheer Nouvel EP 12 pouces, Yuletide Throwdown

blonde espèrent apporter un peu plus de plaisir à la saison des vacances en annonçant un tout nouvel EP en édition limitée à 3 pistes de 12 pouces, avec « Yuletide Throwdown », la piste co-écrite et interprétée avec Fab 5 Freddy, enregistrée à l’époque de la hit révolutionnaire du groupe, “Rapture”, et en utilisant les mêmes échantillons.

L’ultra-rare flexi-disc des fêtes de 1981 sera réédité pour la première fois en vinyle 180g, suite à la découverte des cassettes dans les archives Blondie. “Yuletide Throwdown” a été initialement offert sous forme de flexi-disque coloré avec le magazine Flexipop et ne sera disponible dans le commerce que pour la première fois.

Tout l’audio de « Yuletide Throwdown » a été entièrement remasterisé à partir des bandes analogiques et il est emballé dans une pochette de style « disco-bag » sur mesure avec des illustrations exclusives de l’artiste new-yorkais Hugogyrl. Le nouvel EP contiendra également un remix exclusif de Cut Chemist. Sa sortie est prévue pour le 8 octobre via USM-Capitol/Numero Group, avec une édition vinyle en édition limitée prévue pour le 5 novembre.

L’une des chansons les plus importantes et les plus tournées vers l’avenir du canon de Blondie, “Rapture” figure sur le cinquième album studio du groupe Autoaméricain. Écrit par Debbie Harry et Chris Stein, et produit par Mike Chapman, la chanson est sortie en tant que deuxième et dernier single de l’album en janvier 1981, par Chrysalis Records. Musicalement, « Rapture » est une combinaison de new wave et de hip hop avec une section rap formant une coda étendue.

Debbie Harry et Chris Stein étaient amis avec des artistes hip-hop de Brooklyn et du Bronx tels que “Fab 5 Freddy” Brathwaite à la fin des années 1970. Freddy a emmené Debbie et Chris à un événement de rap dans le Bronx une nuit de 1978, et ils ont tous deux été impressionnés par l’habileté et l’excitation alors que les MC faisaient rimer les paroles sur les rythmes des disques en rotation et que les gens faisaient la queue pour avoir une chance de prendre le microphone et le freestyle rap.

Debbie et Chris sont allés à quelques autres événements de ce type, avant de décider d’écrire leur propre chanson de rap à la fin de 1979. Ils ont décidé de combiner ce qu’ils avaient vu et entendu dans le Bronx avec de la musique disco d’inspiration chic. Le claviériste Jimmy Destri a trouvé des cloches tubulaires à l’arrière du studio, ce qui a ajouté une touche envoûtante à ce qui est devenu “Rapture”.

Précommandez ‘Yuletide Throwdown’.