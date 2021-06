Bloober et Konami font équipe pour ce qui est probablement Silent Hill

L’éditeur japonais Konami a signé un partenariat avec le studio de jeux polonais Bloober Team.

Le duo a annoncé qu’ils travaillaient ensemble sur quelque chose, qui pourrait ou non être une nouvelle entrée dans la série de jeux d’horreur Silent Hill. Officiellement, le duo collabore au “développement de contenus” ainsi qu’à l’échange de “savoir-faire”.

Des rumeurs selon lesquelles Bloober travaillait sur un tel projet circulaient plus tôt cette année, cette propriété intellectuelle appartenant bien sûr à Konami. En février, Bloober Team a annoncé qu’elle travaillait sur une IP d’horreur avec un éditeur “très célèbre”.

C’est un jour historique pour moi et l’aboutissement de plusieurs années de notre travail”, a déclaré Piotr Babieno, PDG de l’équipe Bloober (photo).

“Le fait qu’une entreprise aussi renommée que KONAMI ait décidé de coopérer stratégiquement avec la Bloober Team signifie que nous avons également rejoint les leaders mondiaux du jeu et sommes devenus un partenaire égal pour les principaux acteurs de ce marché.”

Le président de Konami Digital Entertainment, Hideki Hayakawa, a ajouté : « Nous avons fourni un contenu de divertissement unique et des moyens d’en profiter grâce à l’utilisation des dernières technologies. Dans l’industrie du divertissement numérique, des changements importants dans l’environnement commercial sont attendus à l’avenir. combinant l’équipe Bloober et nos caractéristiques et forces respectives pour créer des contenus de haute qualité.”

Bloober est surtout connu pour les jeux d’horreur Layers of Fear, Observer et The Medium. La société a déjà déclaré qu’elle voulait être le meilleur chien du genre.

