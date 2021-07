Bloober Team minimise les spéculations de Silent Hill

Le développeur de jeux polonais Bloober Team a minimisé les rumeurs selon lesquelles il travaille sur un tout nouveau titre Silent Hill.

Dans une déclaration à IGN, le directeur du marketing Tomasz Gawlikowski a déclaré que les informations circulant en ligne sont anciennes et donc inexactes. Cela fait suite à trois projets liés à Bloober Team qui ont été vus sur le site Web Creative Europe, dont il a reçu un financement de l’UE. Il s’agissait de H20, plus tard connu sous le nom de Layers of Fear 2, ainsi que de deux jeux appelés Black et Dum Spiro. L’un ou l’autre était supposé être un jeu Silent Hill.

“Les spéculations en ligne basées sur des informations obsolètes ou incomplètes peuvent souvent conduire à des théories étranges parmi les joueurs, nous vous remercions donc de nous demander directement”, a déclaré Gawlikowski.

“Nous avons également postulé pour deux autres projets, nommés respectivement Dum Spiro et Black. Après de nombreuses itérations de Dum Spiro, nous avons conclu que nous ne pouvons pas pour le moment le livrer sous une forme appropriée au sujet et commercialement viable Bref, Dum Spiro n’est plus en développement actif pour le moment.

“De même, l’idée initiale de Black a également été mise de côté, et bien que nous développions toujours un jeu sous ce nom de code, c’est maintenant un projet bien différent de ce que vous pouviez lire sur le Web ces derniers jours.

“Chez Bloober Team, nous avons deux projets internes actifs, l’un en phase de production et l’autre en phase de pré-production. Les deux vont être plus vastes que The Medium, cependant, aucun d’eux n’est basé sur des thèmes ou des locaux circulaient en ligne ces derniers jours.”

Bloober Team s’est associé au géant de l’édition japonais Konami plus tôt cette année, alimentant les spéculations selon lesquelles le studio travaillait sur un nouveau titre Silent Hill.

