Bloober Team taquine la prochaine entrée dans l’univers Layers of Fear

Le troisième volet de la Couches de peur La série est en préparation et Bloober Team a publié la bande-annonce d’Unreal Engine 5 présentée au TGS 2021.

Le premier Layers of Fear est sorti en 2016 et était une vision unique de l’expérience d’horreur psychologique à la première personne. Raconté du point de vue d’un peintre essayant de manière obsessionnelle de terminer son Magnum Opus, après sa sortie, le titre primé a été étendu avec une histoire DLC intitulée Héritage. La fille du peintre y revient dans sa maison d’enfance pour affronter son passé.

En 2019, l’équipe a sorti une suite indirecte, Layers of Fear 2, racontant l’histoire d’un acteur hollywoodien qui répond à l’appel d’un réalisateur pour jouer dans un film tourné à bord d’un paquebot. Le jeu vous charge d’explorer le monde qui vous entoure, au cours duquel vous devrez découvrir votre passé et exposer la raison pour laquelle vous avez été choisi pour ce film. La seule chose est que vous ne savez pas si vos souvenirs vous jouent des tours ou si tout cela fait partie du film.

Bloober Team est responsable d’autres titres d’horreur psychologique tels que Blair Witch, Observer, sa version repensée Observer System Redux et la dernière version du studio, The Medium.

« Layers of Fear était un projet révolutionnaire pour nous – il a ouvert la voie à Bloober Team et a commencé notre croissance rapide, nous permettant d’explorer plus d’histoires que nous voulions raconter », a déclaré le PDG du studio Piotr Babiebo.

« Je suis vraiment content que nous revenions dans ce monde, plus sages et plus expérimentés. Pour moi, il est important que nous fassions cette annonce lors du Tokyo Games Show, car pour beaucoup d’entre nous, le Japon est le berceau des jeux d’horreur psychologique.

Parallèlement au prochain Layers of Fear, le studio travaille également sur deux titres triple-A avec un en production et un en pré-production.