Blood Brothers : Malcolm X et Muhammad Ali : 6 choses que nous avons apprises du documentaire Netflix

La séparation de Malcolm X de la Nation of Islam a irrévocablement endommagé son amitié avec Muhammad Ali

Au début des années 1960, la relation entre Malcolm X et le Messager de la Nation de l’Islam, Elijah Muhammad, s’est détériorée, et après une série d’incidents, Malcolm a été banni de l’organisation. Cet exil a affecté tous les aspects de la vie de Malcolm, y compris son amitié avec Muhammad Ali, qui s’est rangé du côté de la Nation of Islam au lieu de l’homme qui avait été son frère ces dernières années.

Après le départ de Malcolm X de la Nation of Islam, Muhammad Ali est devenu l’un de ses adversaires les plus virulents, à tel point qu’il semblait qu’ils n’avaient jamais été des amis proches. Malcolm, qui traversait un changement et devenait moins radical à l’époque, a tenté de maintenir la paix dans diverses interviews à la télévision et dans les journaux, mais il est devenu un homme marqué en se tournant contre Elijah Muhammad et la Nation of Islam, peu importe à quel point il essayé de plaider pour la paix.