Blood On The Sand’ a commencé comme un jeu Tom Clancy

50 Cent: Blood On The Sand est peut-être le jeu vidéo le plus étrange de tous les temps, mais ce qui est encore plus bizarre, c’est qu’il a commencé comme un jeu Tom Clancy, a rapporté NME vendredi.

Au bon vieux temps de 2009, lorsque la Xbox 360 et la PlayStation 3 étaient encore très populaires, un petit jeu appelé 50 Cent : Blood On The Sand est sorti. Son histoire impliquait que 50 Cent et ses collègues membres de l’Unité G donnent un concert dans un pays du Moyen-Orient non spécifié. Et après, ils sont payés dans un crâne incrusté de diamants parce que, bien sûr. Ensuite, ils se lancent dans des fusillades avec des soldats pour une raison quelconque ? Comment pouvez-vous même commencer à analyser à quel point cette intrigue est ridicule.

Darren Yeomans, un ancien développeur de Swordfish Studios qui a travaillé sur 50 Cent: Blood On The Sand, affirme que cela a commencé comme quelque chose de très, très différent – ​​un jeu Tom Clancy. Pendant plus d’un an, c’est ce sur quoi l’équipe a travaillé avant que tout ne change.

L’éditeur Vivendi “a lancé une énorme balle courbe”, a déclaré Yeomans à NME. “Après avoir jeté plusieurs niveaux, des mois de travail et réécrit le script.” C’est ainsi que le projet est devenu 50 Cent : Blood On The Sand.

Découvrez cette bande-annonce involontairement hilarante de 50 Cent: Blood On The Sand ci-dessous.

Parlez d’un changement de vision créative.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

