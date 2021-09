Blood On The Sand devait être un jeu Tom Clancy

Image : THQ / Espadon

Dans une interview avec NME, un développeur qui a travaillé sur 50 Cent: Blood On The Sand a révélé qu’à l’origine, le jeu allait être un titre Tom Clancy. Mais parce que l’éditeur ne détenait pas réellement les droits sur le nom de Clancy, ce plan a été abandonné.

50 Cent: Blood On The Sand est sorti sur Xbox 360 et PS3 en 2009. C’est un jeu de tir à la troisième personne assez standard, grandement amélioré par le fait qu’il met en vedette 50 Cent et ses cohortes G-Unit. Après avoir donné un concert dans un pays du Moyen-Orient sans nom, 50 et son équipe sont payés via un crâne incrusté de diamants. (Vraiment.) Mais avant que le gang ne puisse partir et… je ne sais pas, regardez leur nouvelle récompense osseuse, elle est volée et 50 Cent doit se battre pour la récupérer. Cela implique beaucoup de niveaux dans le désert, de tirs, de jurons et de se cacher derrière une couverture jusqu’à la taille.

Dans le cadre d’une fonctionnalité plus large sur les jeux annulés, le développeur de Blood On The Sand, Darren Yeomans, a déclaré à NME que lorsque le développement a commencé sur le jeu de tir, il ne présentait pas du tout le célèbre rappeur. Au lieu de cela, pendant “plus d’un an”, les gens de Swordfish Studios, la société derrière le jeu, ont travaillé sur ce qu’ils pensaient devenir un jeu Tom Clancy.

Yeomans a expliqué que le studio avait terminé plusieurs niveaux et avait vraiment compris le gameplay lorsque l’éditeur, Vivendi, a lancé à l’équipe une “énorme boule de courbe” et leur a demandé de retravailler le jeu autour d’une célèbre célébrité dont il détenait déjà les droits. . La personne? 50 centimes. Vivendi avait déjà publié en 2005 50 Cent: Bulletproof et selon un autre développeur présenté dans l’histoire de NME, ce jeu a rapporté beaucoup d’argent à l’éditeur.

Cependant, l’histoire étrange derrière le développement de ce jeu étrange ne s’arrête pas là. Selon un développeur qui a travaillé sur le jeu à une date ultérieure, après les trucs de Clancy, le jeu était brièvement basé sur les livres Covert-One basés sur la série Bourne créée par Robert Ludlum après sa mort. Cependant, une émission télévisée planifiée basée sur les livres a été annulée et n’a jamais été réalisée, de sorte que le jeu a été mis de côté puis retravaillé dans le classique (?) 50 Cent: Blood On The Sand.

Même après que le jeu se soit complètement transformé en un titre 50 Cent, le développement était encore difficile. À un moment donné, très tard dans le développement, l’enfant de 50 Cent a joué à une version du jeu et a suggéré aux développeurs d’ajouter des hélicoptères. Un développeur qui présentait la version à l’époque a expliqué que le jeu était un jeu de tir à la troisième personne et n’avait pas d’hélicoptère. Mais après que l’enfant ait persisté, 50 Cent est intervenu et a dit aux développeurs “Vous l’avez entendu. Faites un niveau avec des hélicoptères !

Lorsque le jeu a été expédié, il comprenait une section d’hélicoptères ainsi que des combats de boss contre eux.

Après tout cela, 50 Cent: Blood On The Sand a quand même fini par passer en revue mieux que vous ne le pensez. Malgré des critiques décentes, il ne s’est pas bien vendu et le studio derrière le jeu, Swordfish, a été fermé l’année suivante. Mais sur la base des anecdotes au fil des ans sur son développement, travailler sur ce jeu ressemble à un petit cauchemar. Avoir un flop comme ça fait probablement plus de mal que je ne peux l’imaginer. Espérons que les développeurs ont pu trouver un meilleur travail ailleurs, sans les exigences de 50 Cent.