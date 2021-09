Blood Origin’ dévoile un aperçu des coulisses de la série Netflix Prequel

The Witcher: Blood Origin vient de commencer le tournage le mois dernier, mais les fans ont déjà leur premier aperçu des coulisses de la série originale Netflix. L’émission est une préquelle de The Witcher, et on ne sait pas encore quand elle pourrait être diffusée. Cependant, avec la sortie de ce nouveau clip lors de l’événement de fans virtuels TUDUM de Netflix, il se sent plus proche de la réalité que jamais.

L’écrivain et showrunner Declan de Barra a lui-même animé la featurette en coulisses, mettant en évidence les acteurs et l’équipe très soudés et leur travail ensemble jusqu’à présent. Il a montré les décors, y compris l’emplacement central du studio et certaines des vues tentaculaires au-delà, où des scènes plus épiques se dérouleront. Bien que le travail sur la série ne fasse que commencer, il semblait y avoir beaucoup de choses à voir pour les fans.

The Witcher: Blood Origin se déroule 1 200 ans avant les événements de la série principale et représenterait la création du premier Witcher et l’événement magique connu sous le nom de “Conjonction des sphères”. Ce sont tous des aspects du monde de The Witcher qui n’ont jamais été décrits auparavant, que ce soit dans les livres de la saga Witcher, les jeux vidéo ou même les obscures adaptations de bandes dessinées.

Blood Origin abordera ce matériel original sous la forme d’une série limitée de 6 épisodes, écrite par Declan de Barra. De Barra a écrit sur la première saison de The Witcher, et il travaille également avec la productrice Lauren S. Hissrich sur ce spin-off. Parce qu’il s’agit d’une toute nouvelle histoire se déroulant dans un passé lointain, il n’y a pas de personnages familiers auxquels les fans peuvent s’accrocher en prévision de la première.

Il y a cependant un casting de stars. Blood Origin met en vedette Laurence O’Fuarain dans le rôle de Fjall – un guerrier humain avec un compte à régler – Sophia Brown dans le rôle d’Éile – une elfe avec un penchant pour la musique, les voyages et le combat à la fois – et Michelle Yeoh joue Scían, un elfe guerrier pleurant le la perte de sa tribu et cherchant à récupérer son épée sacrée volée.

À en juger par les descriptions de personnages publiées par Netflix, ce sont peut-être leurs quêtes de vengeance respectives qui rapprochent ces deux personnages. Pendant ce temps, d’autres stars de la série incluent Lenny Henry comme Balor, Mirren Mack comme Merwyn, Nathaniel Curtis comme Brían, Dylan Moran comme Uthrok “One-Nut”, Jacob Collins-Levy comme Eredin, Lizzie Annis comme Zacaré, Huw Novelli comme Callan ” Brother Death”, Francesca Mills dans le rôle de Meldof, Amy Murray dans le rôle de Fenrik et Zach Wyatt dans le rôle de Syndril.

The Witcher: Blood Origin est actuellement en tournage au Royaume-Uni et n’a pas encore de date de sortie précise. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur cette émission et sur d’autres de l’événement de fans virtuels Netflix TUDUM.