Blood Simple est Coen Brothers de premier plan sur HBO Max

Blood Simple est l’une des meilleures choses que vous pouvez regarder sur HBO Max et Criterion Channel en ce moment. Le vaste catalogue de fond et le magasin de prestige du streamer appartenant à Warner Media incluent la première fonctionnalité des frères Coen dans le cadre de vos abonnements standard, et cela vaut la peine de vérifier.

Cette histoire de duplicité conjugale, de vengeance sanglante et d’incompétence criminelle à petite échelle a lancé la carrière du duo de réalisateurs avec un bang définitif. C’est une partie fascinante de leur œuvre et un magnifique thriller indépendant indépendant.

Si vous ne l’avez jamais vu, rendez-vous service et regardez Blood Simple sur HBO Max ou Criterion dès que possible.

Le tube dormant de 1984

Dans leur premier long métrage, Joel et Ethan Coen racontent une histoire relativement simple de jalousie et de vengeance. Lorsque le propriétaire d’un bar d’une petite ville, Julian Marty (Dan Hedaya) découvre que sa jeune femme Abby (Frances McDormand) le trompe avec son employé Ray (John Getz), il engage un détective local pour tuer les deux amants.

Ce qui devrait être un simple coup devient vite incontrôlable dans la ville en sueur du Texas. Personne ne fait confiance à personne dans ce thriller policier néo-noir, et ils ne devraient pas non plus. La bite privée louche Lorren Visser (M. Emmett Walsh) n’a pas de vrai code. « Si le salaire est juste et que c’est légal, je le ferai » devient « Eh bien, si le salaire est juste, je le ferai » sans trop de résistance.

Chaque détail semble complètement intentionnel dans Blood Simple.

Vous pouvez déjà repérer l’incroyable sens du détail et la narration efficace des Coen. Le film arrive en 95 minutes serrées, sans perdre un instant. Leur appareil photo s’attarde exactement là où il le faut : sur la paire de chaussures montantes à la mode d’un barman, sur une mare de sang grandissante, sur des poissons laissés pourrir pendant des jours, sur des flots de lumière s’infiltrant à travers les trous de balle.

Chaque choix artistique a du punch et se sent mesuré, de l’utilisation récurrente de “C’est la même vieille chanson” de The Four Tops au son discordant et dur d’une lumière de moustique qui tue, en passant par la partition obsédante de Carter, collaborateur fréquent de Coens. Burwell. (C’était la première musique de film de Burwell, et il a ensuite marqué de nombreux autres films majeurs, remportant deux nominations aux Oscars en cours de route.)

Blood Simple n’a pas fait de gros succès au box-office, mais il n’est pas surprenant que ce soit un succès critique, présentant deux cinéastes visionnaires au monde. Des années plus tard, il a reçu le traitement Criterion Collection en reconnaissance de son statut de classique contemporain.

L’humour noir à son meilleur

Pratiquement tous les films des frères Coen sont une comédie. Même des films comme Fargo, No Country for Old Men et A Serious Man trouvent de l’humour dans la tragédie, l’inconfort, la violence, le banal et l’horreur.

Les choses vont de mal en pis dans les moments où les personnages ont juste besoin d’une pause. Nous regardons, à l’aise et en sécurité, les gens ordinaires tragi-comiques faire les mêmes erreurs que nous ferions probablement à leur place. Ou sont soumis à la malchance tout simplement. Et si votre voiture ne démarrait pas après avoir enterré un corps dans le champ d’un fermier ? Il est difficile de ne pas rire alors que l’allumage de Ray crache, menaçant de le laisser tomber.

Les Coen sont doués pour les morceaux récurrents qui deviennent de plus en plus amusants avec le temps. Un personnage en colère qui prend d’assaut une voiture pour n’avoir qu’à faire demi-tour à toute vitesse lorsqu’il se retrouve dans une impasse est un bâillon assez drôle en soi. C’est encore plus drôle quand on le répète quelques scènes plus tard.

Cette séquence méchante comique traverse le film et est profondément satisfaisante. Comme une tragédie shakespearienne ou grecque, Blood Simple nous donne toutes les informations tout en gardant ses acteurs dans l’obscurité en sueur et surchauffée.

Un héraut d’autres grands films à venir

Vous n’avez pas besoin de plisser les yeux trop fort pour voir Blood Simple comme une sorte de plan pour les films ultérieurs des frères Coen.

Il a certainement une rugosité qu’ils ont lissée au fil des ans. Mais il joue clairement dans le même bac à sable que les autres titres de Coens. Le coup de poignard inepte de Fargo et No Country for Old Men, la paranoïa en sueur de Barton Fink, la tournure moderne du mystère noir de The Big Lebowski, le sud mythifié de O, Brother, Where Art Thou? – tout est là.

Frances McDormand donne une performance incroyable dans son premier rôle à l’écran.

Blood Simple a également présenté au monde Frances McDormand, qui allait jouer dans de nombreux films de Coen, remporter quatre Oscars et devenir l’une des plus grandes actrices de sa génération.

En tant qu’Abby, McDormand, alors âgée de 27 ans, est incroyablement bonne. Malgré son jeune âge, elle arbore une lassitude consciente du monde qui fait que le sort d’Abby est si lourd. Nous voulons que les hommes de sa vie agissent bien avec elle, et nous les détestons pour avoir échoué de manière si spectaculaire.

Il n’y a pas de pénurie de bon matériel Coen Brothers là-bas. Mais c’est incroyable de les voir cimenter des partenariats créatifs et établir un style de signature dès le départ. Dans Blood Simple, ils sont déjà en feu.