Bloodborne PS1 Remake sur PC l’année prochaine

Bien sûr, nous n’avons toujours pas de port PC de Bloodborne, mais l’année prochaine, les gens pourront enfin jouer à Bloodborne PSX, un démake réalisé par des fans de la première section de Bloodborne, avec des combats de boss et plus encore. Une nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui a révélé qu’elle serait gratuite le 31 janvier 2022.

C’est le jour parfait pour sortir une nouvelle bande-annonce pour Bloodborne PSX, avec Halloween et tout. Ce démake impressionnant rassemble presque toutes les fonctionnalités et les mécanismes de jeu du Bloodborne original dans un package plus petit, d’inspiration rétro, de type PS1 qui a l’air à la fois effrayant et fidèle. Comme un jeu d’une dimension alternative étrange où Bloodborne est sorti en 1997.

Ses créateurs, Lilith Walther et Corwyn Prichard, travaillent sur le jeu par intermittence depuis un certain temps déjà, mais sa production a vraiment augmenté il y a environ un an.

Dans une interview avec Kotaku en janvier, Walther a expliqué que la raison de ce démake est venue après qu’elle a été « inspirée par un tas de maquettes de capture d’écran de démake qui sont devenues virales vers 2015 ».

G/O Media peut toucher une commission

Au cours de la dernière année, elle a mis en ligne des fils de discussion quasi quotidiens sur Twitter présentant les progrès de Bloodborne PSX. Walther a déclaré à Kotaku que grâce au style artistique généralement simple et à la mécanique simple, Bloodborne se sentait parfaitement adapté à un démake rétro.

« Cela peut être une prise quelque peu controversée, mais j’ai toujours pensé que les jeux soulsborne étaient rétro dans leur sensation, et je veux dire cela comme une forme de plus grand éloge », a déclaré Walther.

Si vous voulez voir les 10 premières minutes de Bloodborne PSX, les développeurs ont mis en ligne une vidéo sur leur chaîne YouTube présentant exactement cela. Et voici une comparaison astucieuse pour ceux qui se demandent comment ce démake se compare à l’original PS4.

Maintenant, après tout ce travail et toutes ces taquineries via Twitter, vous pourrez bientôt jouer à ce démake lors de sa sortie l’année prochaine le 31 janvier. Ce sera un téléchargement gratuit et bien que ce ne soit pas un démake du jeu entier, c’est cherche toujours à être un moyen fantastique pour les fans de Bloodborne de revivre le jeu classique d’une toute nouvelle manière.