BloodRayne 1 et 2 ReVamped ont tous les deux enfoncé leurs dents dans le commutateur le mois prochain

BloodRayne: ReVamped et BloodRayne 2: ReVamped seront tous deux lancés sur Nintendo Switch le 18 novembre, a-t-il été révélé.

Initialement annoncés plus tôt cette année, les deux remasters seront lancés non seulement sur Switch, mais également sur Xbox One et PS4. Les joueurs incarnent Rayne, une femme fatale à moitié vampire qui se retrouve à « parcourir le monde pour déjouer les plans nazis, combattre des menaces surnaturelles et en découvrir plus sur son héritage vampirique ».

Bien sûr, les fans de Nintendo se souviendront peut-être que le premier de ces deux jeux a été lancé sur GameCube à l’époque, et BloodRayne Betrayal: Fresh Bites a également été lancé sur Switch le mois dernier. Avec cela et ces deux remasters en route, ce n’est certainement pas un mauvais moment pour être un fan de BloodRayne.

« Mettant en vedette un protagoniste unique, des combats rapides, des pouvoirs surhumains et un scénario qui s’étend sur le monde entier, BloodRayne et BloodRayne 2 offrent une expérience de jeu dynamique et viscérale. Aimé par les fans et les critiques, BloodRayne est devenu un véritable phénomène cross-média, couvrant jeux, bandes dessinées et films au début des années 2000. »

Voici une liste de fonctionnalités :

– Vidéos cinématiques améliorées

– Améliorations de l’éclairage au niveau du moteur, ainsi que des données d’éclairage entièrement retraitées

– Améliorations du moteur pour prendre en charge les textures originales non compressées

– Améliorations des effets tels que les reflets, l’eau, le brouillard et les ombres

– Les localisations incluent :

— BloodRayne : audio vocal et texte localisé pour l’anglais, le français, l’italien, le japonais, le russe et l’espagnol.

— BloodRayne 2 : audio exprimé en anglais et en russe. Texte localisé en anglais, français, allemand, italien, russe et espagnol.

Les deux jeux seront disponibles sur le Nintendo eShop à partir de cette date du 18 novembre, mais des éditions physiques se dirigent également vers nous grâce à Limited Run Games.

Allez-vous vérifier ces remasters le mois prochain ? Il y a une quantité inhabituelle de nouvelles sur les vampires aujourd’hui, hein ?