BloodRayne 1 et 2 ReVamped Trailer et taille de fichier révélés

Comme vous vous en souvenez peut-être, les jeux originaux de BloodRayne, mettant en vedette une femme fatale à moitié vampire, font un retour la semaine prochaine sous le nom de BloodRayne: ReVamped et BloodRayne 2: ReVamped.

Les deux jeux arriveront sous forme numérique et physique. Si vous voulez en savoir plus, lisez la suite…

La première bande-annonce du jeu est maintenant sortie. Le hic, c’est que nous ne pouvons pas le montrer ici sur Nintendo Life en raison des restrictions d’âge en place, vous devrez donc rendez-vous sur YouTube pour le regarder. Assurez-vous simplement que vous êtes connecté avec votre compte.

« Ces éditions améliorées de l’éditeur Ziggurat Interactive présentent des mises à jour modernes telles que des résolutions d’affichage plus élevées et des effets environnementaux améliorés. »

En ce qui concerne la taille du fichier du jeu, selon les pages Web de Switch eShop, le premier jeu nécessitera environ 6,8 Go d’espace, et le deuxième titre occupera presque le double de cette quantité – environ 12,9 Go.

Voici un aperçu des versions physiques de Limited Run, vendues individuellement et en double pack. Les copies standard vous coûteront 34 $ USD chacune, l’édition collector est de 69,99 $ et les versions Switch eShop sont de 19,99 $ chacune (ou votre équivalent régional).

L’héroïne de Damhir super sexy et super mortelle est de retour dans Bloodrayne: Revamped 1 + 2. Les éditions Standard et Collector disponibles pour les copies Switch et PS4 sont disponibles en précommande sur https://t.co/uFFLbeCnQB. Également disponible en pack double ! pic.twitter.com/EXnA2pqHCC – Jeux à course limitée (@LimitedRunGames) 3 novembre 2021

Et si vous n’êtes pas familier avec l’histoire de BloodRayne, ou si vous avez besoin d’un rappel, c’est parti. Pour plus d’informations et de détails sur cette version à venir, consultez notre article précédent.

« La série d’action d’horreur à la troisième personne BloodRayne a présenté aux joueurs Rayne, une femme fatale à demi-vampire brutale parcourant le monde pour déjouer les plans nazis, combattre des menaces surnaturelles et en découvrir plus sur son héritage vampirique. Avec un protagoniste unique, des combats rapides , des pouvoirs vampiriques et un scénario qui s’étend sur le monde entier, BloodRayne et BloodRayne 2 offrent une expérience de jeu dynamique et viscérale. Aimé par les fans et les critiques, BloodRayne est devenu un véritable phénomène cross-média, couvrant les jeux, les bandes dessinées et les films au début des années 2000 . »

Ajouterez-vous ces jeux à votre bibliothèque Switch à leur arrivée le 18 novembre ? Commentez ci-dessous.