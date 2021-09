Bloodrayne 1 et 2 sont “remaniés” sur Switch

Cet automne, la Nintendo Switch sera remasterisée – désolé, hum, les versions ReVamped des jeux d’action d’horreur à la troisième personne, Bloodrayne 1 et 2.

En tant que Rayne, une demi-botteur de cul et tueuse de nazis, vous devrez faire face à des menaces surnaturelles et utiliser vos pouvoirs vampiriques pour sauver la situation. Le ReVamp ajoutera également une tonne de nouvelles fonctionnalités, améliorations et mises à niveau :

Prise en charge d’écrans de résolution supérieure jusqu’à 4K Cinématiques redimensionnées Éclairage et effets améliorés Prise en charge des textures originales non compressées Langues supplémentaires pour l’audio et le texte (y compris le français, l’italien, le japonais, le russe et l’espagnol)

Mieux encore, la Switch (et la PS4) recevront des éditions physiques du ReVamp via Limited Run Games, qui seront disponibles cet automne lors de la sortie du jeu.

Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites est sorti plus tôt ce mois-ci, remportant une critique de 7/10 de notre part qui a loué ses visuels, son son et son combat, mais a constaté que la plate-forme était tombée à plat.