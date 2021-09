Bloodshore est un prochain jeu FMV mélangeant Hunger Games et Twitch

Wales Interactive s’est imposé comme le nom des jeux FMV de l’ère moderne, mélangeant la production télévisuelle et cinématographique avec le choix du joueur et le gameplay. Sur Switch, il a sorti un certain nombre de titres, dont Maid of Sker et Five Dates, et a confirmé sa prochaine sortie – Rivage sanglant – pour une arrivée en novembre sur l’eShop.

Le concept de base est Twitch x Hunger Games, nous semble-t-il, et Wales Interactive s’est associé à plusieurs partenaires pour ce qui est clairement un projet ambitieux.

Une partie du texte de présentation officiel est ci-dessous:

Cela fait suite à une bataille royale télévisée mortelle entre des streamers de premier plan, des artistes et des condamnés à mort, et présente huit heures de séquences FMV, la plus grande partie de Wales Interactive jamais produite.

Publié par Wales Interactive, Bloodshore est co-développé par Wayout Pictures, Good Gate Media, Posterity Entertainment et Wales Interactive, et suit Nick, un acteur échoué qui est en compétition sur Kill/Stream pour un prix en argent qui change la vie, bien qu’un une vérité sinistre est cachée sur l’île dans laquelle il se trouve. Chaque partie change radicalement en fonction des choix des joueurs et des relations établies, certaines auront des conséquences mortelles pour Nick et ses collègues concurrents.

Faites-nous savoir si vous êtes fan de ces jeux FMV et si celui-ci vous intéresse.