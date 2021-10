Bloodstained obtient une collaboration spéciale avec des personnages dans la prochaine mise à jour

Taché de sang : Rituel de la nuit n’a pas pris le meilleur départ lorsqu’il est arrivé sur la Nintendo Switch en 2019, mais il s’est lentement amélioré avec le déploiement de correctifs réguliers, de mises à jour et de contenu supplémentaire.

Si vous vous demandez ce qui se passe depuis le patch précédent et l’annonce d’une suite, l’équipe de développement du jeu a maintenant fourni quelques détails – confirmant que ce n’est pas encore fait avec la sortie originale de Miriam.

Dans cette prochaine mise à jour, le plan est d’introduire un autre nouveau personnage jouable, et cette fois-ci, ils ne proviendront même pas de l’univers Bloodstained. Oui – c’est vrai, il s’agit de travailler sur du contenu collaboratif avec un partenaire « bien connu », pour amener un « ami » au jeu.

Une fois le nouveau personnage jouable en direct, de nouveaux modes seront également ajoutés. Voici le message dans son intégralité :

Bonjour, Armée de la Nuit !

Nous avons mentionné dans notre dernière annonce que nous nous attaquons à certains problèmes techniques qui ont ralenti notre calendrier de production. Nous regrettons le long délai entre les mises à jour et continuons à vous demander votre patience alors que nous progressons.

En raison de ces problèmes, nous n’avons pas encore de calendrier de sortie pour vous, mais nous aimerions partager quelques informations sur ce que nous avons en préparation.

Notre prochaine mise à jour introduira un nouveau personnage jouable dans le jeu. Il s’agit d’un changement par rapport à notre feuille de route publiée précédemment.

Nous pouvons confirmer que ce nouveau personnage n’est PAS du monde de Bloodstained. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec un partenaire bien connu pour amener son personnage (et un ami) dans le jeu.

Comme avec les personnages précédents, vous pourrez explorer toute la carte, bien que certaines capacités devront être acquises avant que certaines zones et certains boss ne soient accessibles. En cours de route, vous pourrez augmenter le rang et la classe de la capacité spéciale du personnage à gagner en puissance.

Nous sommes ravis de vous présenter cette mise à jour et nous ferons une annonce complète à l’approche du lancement.

Comme mentionné précédemment, une fois le personnage jouable en direct, nous nous attendons à ce que la prochaine mise à jour inclue le mode Chaos avec coopération et le mode Vs avec multijoueur.

Encore une fois, que vous pour votre compréhension et merci d’être fans de Bloodstained : Ritual of the Night !

– The Bloodstained : Ritual of the Night Team

Qui pensez-vous que ce nouveau personnage pourrait être? Faites une estimation dans les commentaires ci-dessous.