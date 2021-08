Bloomberg annonce le lancement d’un nouvel indice de financement décentralisé pour les institutions ⋆ Crypto new media

Bloomberg, un géant mondial de l’information commerciale et financière, étend sa couverture des marchés de la cryptographie avec un nouvel indice de finance décentralisée (DeFi).

Dans un nouveau communiqué de presse, Bloomberg indique que la société s’associe au gestionnaire d’actifs numériques Galaxy Digital pour lancer l’indice Bloomberg Galaxy DeFi, qui utilisera le symbole boursier “DEFI”. Le communiqué ajoute que l’indice de référence DeFi est “détenu et administré par Bloomberg Index Services Limited et est comarqué avec Galaxy”.

Alan Campbell, responsable de la gestion des produits pour l’activité indicielle multi-actifs de Bloomberg, déclare que DeFi est en train de devenir la prochaine grande tendance en matière d’investissements cryptographiques.

« Alors que les solutions de liquidité et de conservation institutionnelle continuent de croître, DeFi est devenu une option de plus en plus attrayante pour les investisseurs institutionnels, et nous continuerons de travailler avec Galaxy pour étendre notre offre d’indices cryptographiques. »

Selon le communiqué, l’indice suivra les performances des plus grands protocoles DeFi par valeur marchande qui offrent des services financiers sans aucun intermédiaire central, tels que les banques, les bourses ou les maisons de courtage.

Au 1er août, l’indice se compose de 9 actifs DeFi avec les pondérations suivantes :

Uniswap (UNI) – 40,0% Aave (AAVE) – 18,0% Maker (MKR) – 12,7% Compound (COMP) – 10,0% Yearn.Finance (YFI) – 5,4% Synthetix (SNX) – 5,0% SushiSwap (SUSHI) – 4,3 % 0x (ZRX) – 2,8% UMA (UMA) – 1,8%

Bloomberg dit que chaque composant de DEFI est sélectionné en fonction du trading institutionnel, de la facilité de conservation et de la « qualité de la tarification ». L’indice de référence sera évalué sur une base mensuelle, les constituants étant susceptibles d’être remplacés.

