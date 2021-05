Bloomberg: Apple a suspendu le développement d’un iMac Apple Silicon plus grand pour se concentrer sur le modèle 24 pouces

Mark Gurman de Bloomberg a publié ce matin un nouveau rapport monstre détaillant les mises à jour de la prochaine génération de MacBook Pro, un nouveau MacBook Air et des mises à jour pour le Mac Pro et le Mac mini. Le rapport mentionne également une information sur le développement d’un iMac Apple Silicon à écran plus grand.

Apple a présenté l’iMac M1 24 pouces le mois dernier et des critiques sous embargo viennent d’être publiées aujourd’hui. Cet iMac remplace l’iMac 21,5 pouces alimenté par Intel, et des rapports ont indiqué qu’Apple a un iMac à écran plus grand sur le point de remplacer l’iMac Intel 27 pouces.

Le rapport d’aujourd’hui de Bloomberg indique qu’Apple a en fait suspendu le travail sur cet iMac plus grand avec Apple Silicon dans le cadre de ses efforts pour se concentrer sur l’expédition du modèle 24 pouces:

Apple a également travaillé sur un iMac plus grand avec des processeurs internes, mais le développement de cette version a été interrompu il y a des mois en partie pour permettre à Apple de se concentrer sur la sortie du modèle 24 pouces redessiné ce mois-ci.

D’autres détails ne sont pas clairs, mais les rapports précédents indiquaient que le nouvel iMac comportera probablement un écran de 30 ou 32 pouces. Cela pourrait arriver dès plus tard cette année, mais il reste à voir si ce calendrier a changé ou non.

L’iMac M1 de 24 pouces présente un tout nouveau design incroyablement fin sur les côtés. Il est disponible en sept couleurs différentes et est livré avec de nouveaux accessoires Magic Keyboard, Magic Mouse et Magic Trackpad. Cependant, il souffre des mêmes limitations que les Mac M1 précédents, ce qui signifie qu’il prend en charge un maximum de deux ports Thunderbolt et un maximum de 16 Go de RAM.

De nombreux utilisateurs d’iMac attendent le modèle à écran plus grand avec Apple Silicon de nouvelle génération à l’intérieur pour résoudre ces limitations. Qu’en pensez-vous? Faites-nous savoir dans les commentaires.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatiques générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: