Bloomberg : Apple demande aux fournisseurs de construire 90 millions d’unités « iPhone 13 » d’ici la fin 2021

Près de deux mois avant l’annonce, Apple demande à ses fournisseurs d’accélérer la production de l’iPhone de nouvelle génération. La société prévoit d’expédier 90 millions d’unités du soi-disant «iPhone 13» d’ici la fin de cette année, selon un nouveau rapport de Bloomberg.

Comme mentionné par le rapport, citant des sources proches du dossier, Apple commande généralement environ 75 millions d’unités d’un nouvel iPhone pour sa période de lancement, qui s’étend généralement de septembre-octobre à la fin de l’année. Cette année, cependant, l’entreprise souhaite augmenter sa production de 20 %.

La principale raison de la commande de plus d’unités iPhone est que la société pense probablement que les téléphones de cette année auront des ventes plus importantes à mesure que la vaccination COVID-19 progresse dans le monde. Ce sera également la deuxième mise à jour de l’iPhone prenant en charge les réseaux 5G, ce qui pourrait pousser encore plus de personnes à se mettre à niveau.

Bloomberg, qui avait précédemment révélé plusieurs détails sur l’iPhone de prochaine génération, renforce maintenant que les modifications apportées aux modèles de cette année seront «plus incrémentielles» par rapport à l’iPhone 12, qui a été annoncé avec un nouveau design à bord plat.

L’iPhone 13 (ou iPhone 12S) restera disponible dans les mêmes tailles que la génération actuelle, allant de 5,4 pouces à 6,7 pouces. Nom de code D16, D17, D63 et D64, la société devrait conserver deux modèles d’entrée de gamme et deux modèles plus avancés, connus sous le nom de gamme «Pro».

Le rapport corrobore qu’au moins un des nouveaux iPhones de cette année aura un écran LTPO, capable d’offrir un taux de rafraîchissement variable. Les rumeurs suggèrent que l’iPhone 13 Pro aura pour la première fois un écran à 120 Hz, tout comme l’iPad Pro. Bien que la conception externe reste à peu près la même, Apple travaille sur une caméra TrueDepth plus petite pour réduire la taille de l’encoche.

L’iPhone de nouvelle génération bénéficiera également de mises à niveau de l’appareil photo, notamment un zoom optique amélioré et de nouvelles capacités d’enregistrement vidéo. Le nouveau System-on-Chip (SoC) conservera les mêmes six cœurs que l’A14 Bionic, mais avec des performances plus rapides. Bloomberg dit qu’Apple a testé des versions d’iPhone sans encoche et avec Touch ID sous l’écran, mais ces fonctionnalités ne sont pas attendues en 2021.

