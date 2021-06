Bloomberg : Apple développe un iPad Pro redessiné avec un dos en verre et une recharge sans fil pour 2022

Apple a un nouveau design iPad Pro à venir l’année prochaine, selon un nouveau rapport de Bloomberg. Le rapport indique que le nouvel iPad Pro pourrait comporter un dos en verre pour permettre le chargement sans fil sur l’iPad pour la première fois. Apple teste également la prise en charge de la charge sans fil inversée pour permettre à l’iPad Pro de charger d’autres appareils.

Le rapport prévient que le nouvel iPad Pro est encore au début des travaux de développement et que les plans pourraient « changer ou être annulés avant le lancement de l’année prochaine ». Néanmoins, cela représenterait la première refonte majeure de l’iPad Pro depuis l’introduction de la conception actuelle en 2018. Un langage de conception à dos en verre correspondrait au langage de conception récent d’Apple pour l’iPhone.

Le dos en verre permettrait à la fois le chargement sans fil et le chargement sans fil inversé, selon le rapport. Le chargement sans fil permettrait de placer l’iPad Pro sur une surface de chargement, similaire à ce que nous avons déjà sur l’iPhone. Apple testerait un système de type MagSafe pour l’iPad Pro :

La charge sans fil remplace le câble d’alimentation habituel par un tapis inductif, ce qui permet aux utilisateurs de recharger plus facilement la batterie de leur appareil. C’est devenu une caractéristique courante des smartphones, mais c’est une rareté parmi les tablettes. Apple a ajouté le chargement sans fil aux iPhones en 2017 et l’a mis à jour l’année dernière avec un système MagSafe à aimant qui garantissait des vitesses de chargement plus cohérentes.

La société teste un système MagSafe similaire pour l’iPad Pro. La charge sans fil sera probablement plus lente que de brancher directement un chargeur sur le port Thunderbolt de l’iPad, qui restera dans les prochains modèles.