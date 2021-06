Bloomberg : Apple embauche un vétéran de BMW qui a dirigé le développement d’i3 pour rejoindre son équipe de voitures électriques

Apple a embauché un ancien cadre de BMW pour aider à diriger l’équipe travaillant sur la rumeur Apple Car “Project Titan”. Selon Bloomberg, Apple a embauché Ulrich Kranz au cours des « dernières semaines » pour travailler aux côtés de Doug Field à la tête du développement d’Apple Car.

Kranz a passé 30 ans chez BMW, en tant que vice-président senior de l’équipe qui a développé les voitures électriques et hybrides BMW i3 et i8. Après avoir quitté BMW, Kranz a passé trois mois chez Faraday Future, puis a cofondé la startup de voitures électriques autonomes Canoo. Il aurait rejoint Apple au cours des « dernières semaines ».

Après des passages réussis dans la division Mini de BMW et des équipes travaillant sur des voitures de sport et des SUV, Kranz a été invité à diriger le projet I, un véhicule à batterie skunkworks lancé en 2008. Il a donné le tout-électrique i3 compact et le plug-in hybride i8 sports voiture. Le premier a été éreinté par les critiques de design et la production a été très limitée sur le second.

Chez Apple, Kranz relèvera de Doug Field, qui dirige désormais le projet automobile d’Apple, selon le rapport. Field a quitté Apple en 2013 pour travailler sur la production du Tesla Model 3, mais il est ensuite revenu en 2018 pour rejoindre l’équipe du projet Titan.

Kranz est l’une des locations automobiles les plus importantes d’Apple, un signe clair que le fabricant d’iPhone est déterminé à construire une voiture électrique autonome pour rivaliser avec Tesla Inc. et d’autres constructeurs automobiles. Kranz rendra compte à Doug Field, qui a dirigé le développement du modèle 3 grand public de Tesla et dirige maintenant le projet de voiture d’Apple, ont déclaré les personnes, qui ont requis l’anonymat pour discuter d’une affaire privée.

Kranz représente une location notable pour l’équipe automobile d’Apple, et la location arrive juste car l’équipe aurait perdu plusieurs cadres supérieurs. Le projet a changé de portée plusieurs fois au fil des ans, mais Apple se concentre actuellement sur la construction d’une “voiture électrique à part entière, mais le développement n’en est qu’à ses débuts”, rapporte Bloomberg.

Kranz n’est pas non plus le premier vétéran de l’industrie automobile à rejoindre Apple ces dernières années. Plus tôt cette année, Apple a recruté le vice-président du développement des châssis de Porsche pour rejoindre l’équipe Apple Car. Apple a également embauché une poignée de dirigeants de Tesla pour le projet Titan, ce qui a conduit Elon Musk à appeler Apple le «cimetière Tesla».

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :