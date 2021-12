Bloomberg : Apple met en garde les fournisseurs contre la diminution de la demande d’iPhone 13 en raison des temps d’attente pendant la pénurie de puces

Apple aurait dit aux fournisseurs qu’il ne s’attend pas à ce que les ventes d’iPhone 13 reprennent pour les vacances et au-delà, selon Bloomberg News.

Apple est actuellement limité par le nombre d’iPhones pouvant être assemblés avec des pièces disponibles et non par la demande, mais Bloomberg dit qu’Apple ne s’attend pas à ce que les clients confrontés à de longs délais d’attente maintiennent leur intérêt lorsque l’offre reprend.

La société a déclaré à ses fournisseurs de composants que la demande pour la gamme iPhone 13 s’était affaiblie, ont déclaré des personnes proches du dossier, signalant que certains consommateurs ont décidé de ne pas essayer d’obtenir l’article difficile à trouver, rapporte Bloomberg News. […] Mais l’espoir était de combler une grande partie de ce déficit l’année prochaine, lorsque l’offre devrait s’améliorer. La société informe désormais ses fournisseurs que ces commandes pourraient ne pas se concrétiser, selon les personnes, qui ont demandé à ne pas être identifiées car les discussions sont privées.

Bloomberg News a précédemment rapporté qu’Apple avait réduit ses plans de production d’iPhone 13 de 10 millions d’unités en raison de contraintes partielles, notamment la pénurie mondiale de puces.

Être limité par le nombre d’iPhones pouvant être fabriqués pendant le trimestre des vacances, puis attendre de voir si la demande persiste malgré la pénurie de puces, est un nouveau territoire pour l’entreprise.

Apple ne divulgue plus le nombre d’unités d’iPhone qu’il vend par trimestre, mais l’offre limitée affectera sûrement les revenus des prochains trimestres au moins.

