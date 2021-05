Bloomberg: Apple “ prépare ” de nouveaux AirPods de troisième génération et des AirPods Pro de suivi de la condition physique en 2022

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait sur le point de lancer de nouveaux AirPods de troisième génération, après plusieurs mois de fuites et de rumeurs sur le produit. Les nouveaux bourgeons, rendus ci-dessus, comporteront des tiges plus courtes et ressembleront aux AirPods Pro de la génération actuelle.

Bloomberg rapporte également que les AirPods Pro repensés arriveront l’année prochaine et disposeront de nouveaux capteurs de mouvement pour permettre le suivi de la condition physique à bord. Ce serait la première fois que les fonctionnalités des AirPod s’étendent au-delà de l’audio.

La publication indique qu’Apple avait initialement espéré lancer les nouveaux AirPods Pro cette année également, mais ces plans ont été repoussés.

On pense que les prochains AirPods Pro retirent les tiges pour créer un design intra-auriculaire plus compact, similaire aux écouteurs Beats Studio qui ont été divulgués par . plus tôt ce mois-ci. Les écouteurs Beats devraient être officiellement annoncés dans quelques semaines, ayant déjà été vus dans la nature.

L’offre AirPods haut de gamme d’Apple, les AirPods Max, ne devrait pas être remplacée de si tôt par un nouveau modèle. Cependant, Apple peut lancer des options de couleur supplémentaires à un moment donné dans le futur.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: